LAS VEGAS - Un segundo recluso condenado le está pidiendo a un juez federal en Las Vegas que lo agregue a las impugnaciones legales que se están haciendo al método nunca antes utilizado que los funcionarios de prisión de Nevada quieren emplear para su primera inyección letal en 15 años.

Los abogados de Zane Michael Floyd dijeron en una audiencia el viernes que quieren agregar a Joseph Weldon Smith a su esfuerzo por demostrar que el plan estatal de administrar drogas nunca antes probadas en una inyección letal en ningún estado sería inconstitucionalmente cruel y doloroso. "Sería una aventura hacia lo desconocido", dijo el asistente del defensor público federal David Anthony.

Por otra parte, Robert Dunham, director del Centro de Información sobre Pena de Muerte, una organización sin fines de lucro, calificó el plan estatal como una "experimentación humana".

"Es probable que la combinación de drogas de Nevada resulte en una ejecución tortuosa", dijo Dunham en un correo electrónico. "Debido a que no está probado y no puede probarse éticamente, no sabemos cómo funcionará y si funcionará correctamente".

El juez federal de distrito Richard Boulware II no tomó una decisión inmediata sobre agregar a Smith al caso de Floyd durante una audiencia que se centró en el establecimiento de horarios y cuestiones de procedimiento.

El juez emitió previamente una suspensión de la ejecución hasta al menos el 18 de octubre y planea audiencias para la semana del 4 de octubre.

Las apelaciones también están pendientes ante la Corte Suprema de Nevada y la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito de Estados Unidos. Anthony señaló que el juez estatal de Las Vegas, que emitió su suspensión formal de ejecución esta semana, tiene programada una audiencia judicial en el caso de Floyd para el 12 de noviembre.

Floyd, de 45 años, no quiere morir; fue sentenciado en el 2000 por matar a cuatro personas e herir a una quinta en un ataque con escopeta dentro de una tienda de comestibles de Las Vegas en 1999.

Smith, de 81 años, está siendo tratado por insuficiencia renal con diálisis en un centro médico de una prisión estatal en Carson City. Fue condenado a muerte en 1992 por el estrangulamiento y el asesinato con martillo de sus dos hijastras en Henderson en 1990; también cumple cadena perpetua sin libertad condicional por matar a su esposa y fue declarado culpable de un ataque con martillo a su rentero.

Anthony y su colega Brad Levenson argumentan en un documento de 66 páginas presentado el jueves que el estado no puede proporcionar a Smith diálisis en la prisión estatal de Ely, donde la nueva cámara de inyección letal del estado ha permanecido inactiva desde que se completó en 2016 con un costo de $860,000.

La última persona ejecutada en Nevada fue Daryl Mack en 2006 por una violación y asesinato en 1988 en Reno; su ejecución fue dentro de la prisión estatal de Carson City. Mack pidió que se cumpliera su sentencia.

Los funcionarios de la prisión de Nevada planean usar al menos tres drogas para matar a Floyd, incluido el poderoso opioide fentanilo, el sedante ketamina y el cloruro de potasio, una sal que detiene el corazón.

En un procedimiento alternativo de cuatro fármacos, el cisatracurio paralítico muscular también se usaría para detener el diafragma y evitar la respiración antes de que se administre el agente de detención del corazón.

El Departamento de Correcciones del Nevada dijo que el medicamento alfentanilo podría sustituir al fentanilo y el acetato de potasio podría sustituir al cloruro de potasio, según la disponibilidad.

La ketamina, comúnmente conocida como la droga para asaltar una cita, puede inducir "alucinaciones, delirio y psicosis", dijeron los abogados defensores de Floyd, evitando que el recluso condenado "comprenda las razones de la pena o sus implicaciones".

Dunham estuvo de acuerdo con los argumentos de los abogados defensores de que la combinación de drogas de Nevada podría dejar al recluso despierto, incapaz de moverse y asfixiado mientras está atado a una camilla. Ningún estado ha usado ketamina o el sustituto del fentanilo que figuran en Nevada, dijo.

El acetato de potasio, también utilizado como descongelador de aviones, fue utilizado por error por Oklahoma en una inyección letal de 2015, dijo.

La organización sin fines de lucro con sede en Washington recopila datos sobre la pena capital en los 28 estados con pena de muerte; actualmente dos estados, Missouri y Texas, tienen programadas ejecuciones.

Nebraska usó fentanilo en una combinación de cuatro medicamentos en 2018 y algunos estados han usado cisatracurio como medicamento paralizante, dijo Dunham.

Los resultados de más de 200 autopsias de prisioneros ejecutados por inyección letal mostraron “una probabilidad extremadamente alta de que una persona asesinada por este método experimente edema pulmonar (líquido en los pulmones) y falta de aire, mientras siente una insoportable quemadura química por el potasio”, dijo.

Los fiscales del condado Clark están pidiendo al juez de la corte estatal Michael Villani en Las Vegas que reprograme la ejecución de Floyd para la última semana de octubre. Argumentan que algunas drogas que los funcionarios de la prisión han obtenido para la ejecución de Floyd expirarán en noviembre.

El fabricante de la ketamina, Hikma Pharmaceuticals USA Inc., con sede en Nueva Jersey, ha amenazado con demandar si el estado tiene la intención de usar su producto en una ejecución.