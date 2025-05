Turistas demandan a hoteles del Strip por supuestas picaduras de chinches en habitaciones

LAS VEGAS.-Otra vez se cuestiona la salubridad de las habitaciones de hoteles del Strip por presencia de chinches. Pero esta vez en en los tribunales.

Al menos tres huéspedes entablaron sendas demandas civiles, en la que alegan fueron picados por chinches, por lo que ahora exigen una compensación financiera.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí. SUSCRÍBETE SUSCRÍBETE

Según los documentos legales, los incidentes habrían ocurrido durante el verano del 2024.

Los turistas demandantes documentaron en imágenes las supuestas ronchas que quedaron en sus cuerpos a raíz de las mordeduras de estos insentos.

Telemundo Las Vegas consultó a varios turistas de Las Vegas, quienes expresaron que como medida de precaución siempre revisan la ropa de cama de las habitaciones.

“Revisamos las camas porque habíamos escuchado lo del asunto de los chinches”, dijo la turista Andrea Castella.

LIMPIEZA DE HABITACIONES

Por su parte, miembros del Sindicato de La Culinaria sostienen que muchas de estas demandas se pudieron haber evitado si el gobernador de Nevada hubiera firmado en marzo pasado la ley que establecía la limpieza diaria en los hoteles.

El gobernador de Nevada, Joe Lombardo, vetó el proyecto de ley SB 360, que propone el restablecimiento de la limpieza diaria en los hoteles de Las Vegas.

En este sentido Lombardo instó a los legisladores de Nevada a abandonar el debate sobre este proyecto, también conocido como "Ley de Seguridad Hotelera", la cual cuenta con el apoyo de la senadora estatal republicana Lori Rogich.

"Al revisar la SB 360, he concluido que esta propuesta no difiere de la ley que se repitió en la última sesión de forma bipartidista. Además, no veo ninguna razón válida de política pública para restablecer los requisitos de limpieza de habitaciones durante la era de la COVID-19 en Nevada y, por lo tanto, dado el tiempo limitado que queda en esta sesión, insto a la Legislatura a que desestime este proyecto de ley, ya que no lo firmaré", dice un breve comunicado publicado en las redes sociales de Lombardo.

El proyecto de ley rechazado por Lombardo estipula, además de la limpieza diaria, contempla una inspección visual cada dos días, con multas de parte de las autoridades sanitarias que oscilarían entre $500 y $1,000 dólares por cada infracción.

Este veto de Lombardo aviva la controversia que generó en mayo de 2023, cuando promulgó el proyecto de Ley SB441, que eliminó de un plumazo la limpieza diaria en los hoteles y casinos de Las Vegas.

El gobernador Lombardo no firmará proyecto de ley que restablece la limpieza diaria en hoteles

¿Qué son los chinches?

La Clínica Mayo reseña en su portal web que los chinches son pequeños insectos chupadores de sangre de color marrón rojizo y sin alas.

"Las picaduras de chinches generalmente desaparecen sin tratamiento en una semana o dos. No se sabe que las chinches propaguen enfermedades, pero pueden causar una reacción alérgica o una reacción cutánea grave en algunas personas", expresa el artículo.

Como medidas preventivas, la Clínica Mayo recomienda usar pijamas que cubran la mayor cantidad de piel posible, así como revisar la ropa de cama, los colchones y los muebles tapizados usados antes de llevarlos a su hogar.

"Use las precauciones del hotel. Revise las costuras del colchón en busca de excrementos de chinches y coloque su equipaje sobre mesas o cómodas en lugar de en el piso", expresa el artículo de salud.