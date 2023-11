Trabajadores hoteleros siguen presión para lograr contrato justo y frenar inminente huelga

LAS VEGAS-Agremiados del Sindicato Culinario realizarán este lunes 6 de noviembre un evento de ensamblado de los carteles que serían utilizados durante la huelga de trabajadores hoteleros más grande en la historia de Estados Unidos, de no llegar a un acuerdo con los máximos empleadores del Strip de Las Vegas.

"El Sindicato Culinario continúa la preparación de la huelga ensamblando carteles de piquetes de huelga para MGM Resorts, Caesars Entertainment y Wynn Resorts", se puede leer en un comunicado.

Si no se llega a un acuerdo para un nuevo contrato antes de las 5 a.m., de este 10 de noviembre, miles de trabajadores se declararían en huelga, lo cual podría afectar en gran manera al principal músculo económico comercial del estado de Nevada.

La posible afectación de la huelga abarca 18 complejos de casinos en el Strip de Las Vegas, desglosados en ocho propiedades de MGM Resorts (Aria, Bellagio, Excalibur, Luxor, Mandalay Bay, MGM Grand, New York-New York y Park MGM), nueve propiedades de Caesars International (Caesars Forum, Caesars Palace, Flamingo, Harrah's, Horseshoe, Paris, Planet Hollywood, The Cromwell y The Linq) y Resorts Wynn.

Se prevé que el calendario de las próximas negociaciones con los hoteles sea anunciado esta semana por los representantes de la Unión Culinaria.

"Los preparativos para una huelga en toda la ciudad se producen mientras los trabajadores hoteleros de UNITE HERE empleados en MGM Resorts International MGM Grand - Detroit han estado en huelga desde el 17 de octubre de 2023", agrega el comunicado.

Votación y desobediencia civil

El pasado 26 de septiembre, el 95% de aproximadamente 54,000 miembros de los sindicatos culinario y de camareros votaron a favor de autorizar una huelga, en una jornada de más de 11 horas en el el Centro Thomas and Mack.

Luego, específicamente el pasado miércoles 25 de octubre, miles de trabajadores hoteleros realizaron un acto de desobediencia civil en pleno Strip de Las Vegas para exigir un contrato con una remuneración y condiciones de trabajo justas, lo que arrojó el arresto de unos 75 afiliados a La Culinaria en plena manifestación realizada en Las Vegas Blvd.

Sin embargo, se ha insistido en que las últimas acciones no tienen que ver con huelga, sino con actos de desobediencia civil. El término de desobediencia civil puede cambiar a huelga, de no llegar a un acuerdo el próximo viernes.

Contrato vencido

Este año venció el contrato de miles de trabajadores en Las Vegas, por lo que están en negociaciones activas con empleadores de casinos y hoteles para lograr firmar por al menos cinco años con ciertos beneficios, que incluyen aumentos salariales justos, así como reducir la carga laboral.

Por ejemplo, se pide que quienes trabajan en la limpieza de las habitaciones de hoteles tengan menos trabajo y puedan trabajar de forma segura.

“La limpieza diaria de las habitaciones es una cuestión de seguridad y carga de trabajo. Cuando han pasado tres o cuatro días desde que me asignaron limpiar una habitación, nunca estoy seguro de qué voy a encontrar detrás de esa puerta. Me preocupa que pueda haber un cuerpo, una habitación totalmente destrozada o un alijo de armas como lo que había en la habitación del hotel el 1 de octubre", dijo Evangelina Alaniz, asistente de habitación en el Bellagio de MGM

También buscan ampliar los derechos de revocación para que los trabajadores tengan más seguridad laboral y derecho a regresar a sus trabajos en caso de otra pandemia o crisis económica.

Según Ted Pappageorge, Secretario-Tesorero del Sindicato Culinario, se buscan negociar el mejor contrato de la historia, puesto que los hoteles y casinos están generando grandes ganancias. “Estamos negociando el mejor contrato en la historia de la Unión Culinaria para garantizar que un trabajo sea suficiente", añadió.