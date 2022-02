Tenía 23 años: autoridades identifican a joven víctima de choque fatal entre la Windmill y Torrey Pines

La oficina del forense del condado de Clark identificó el jueves a la víctima del accidente fatal ocurrido el jueves en la mañana entre la Windmill Lane y Torrey Pines Drive.

El joven fue identificado como Jeffrey Michael Gonzales, de 23 años, de Las Vegas.

La oficina del forense dice que la causa y la forma de la muerte aún están pendientes.

Según la Policía Metropolitana de Las Vegas, el accidente se informó a las 8:44 a.m. cuando oficiales del Distrito Escolar del Condado de Clark intentaron detener al conductor adolescente no identificado de una minivan Chrysler Town and Country negra por sospecha de actividad de drogas cerca de la Escuela Secundaria Sierra Vista.

La policía dijo que el conductor se alejó a gran velocidad en Windmill y pasó una luz roja en la intersección de Rainbow.

La policía detalló que el conductor adolescente chocó contra un Nissan Sentra rojo, que ingresó a la intersección, matando al joven de 23 años. Agregaron que no persiguieron al sospechoso porque iba a exceso de velocidad.

Como resultado, conductor adolescente sufrió heridas graves y fue trasladado al Centro Médico Universitario para recibir tratamiento. La policía dijo que el adolescente mostraba signos de problemas de drogas y fue fichado en ausencia por DUI con resultado de muerte y conducción imprudente con resultado de muerte.

La muerte del conductor de Nissan marca la decimotercera muerte relacionada con el tráfico en la jurisdicción de la Policía Metropolitana de Las Vegas en lo que va de 2022.

La colisión sigue siendo investigada.