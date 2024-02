Telemundo Las Vegas tendrá este domingo programación especial por el Super Bowl LVIII

LAS VEGAS-Telemundo Las Vegas llavará la información más oportuna antes y después el Super Bowl LVIII, que se jugará este domingo 11 de febrero en el Allegiant Stadium.

A las 2:00 p.m. se transmitirá en vivo el programa especial "Rumbo al Super Bowl LVIII", a través del portal www.telemundolasvegas.com y las plataformas digitales (Roku, Samsung, Xumo, Fire, Freevee, TCL and Local Now logos on screen).

Después del juego entre los San Francisco 49ers y los Kansas City Chiefs se transmitirá un programa especial, a las 11:00 p.m., con todos los pormenores del Super Bowl, que se podrá ver por señal abierta y por las plataformas digitales.

Cabe resaltar que desde el lunes 5 de febrero Telemundo Las Vegas empezó su cobertura especial por el Super Bowl, en vivo desde el Allegiant Stadium.