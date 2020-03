Steve Sisolak ordena detención de desalojos en todo el estado

Durante una conferencia de prensa durante el domingo 29, el gobernador de Nevada, Steve Sisolak, ordenó la detención de todos los desalojos en el estado de manera inmediata debido a la emergencia por el coronavirus.

Sisolak estuvo acompañado del procurador de Nevada, Aarón Ford, en donde dio la “orden de emergencia para ayudar a los nevadenses a quedarse en casa y así evitar que más personas sean contagiadas”, dijo el gobernador. “Este no es momento para poner personas en la calle”.

Con esta nueva orden, lo renteros deberán seguir ofreciendo los servicios que están estipulados en el contrato de arrendamiento y no podrán dar cargos adicionales por falta de pago, o pagos retrasados. Sin embargo, el que no puedan ser desalojados, no quiere decir que la renta se les perdonará.

La orden incluye a todos los desalojos que ya estaban sido archivados, y también aplica para edificios comerciales para evitar el daño a los pequeños negocios tras el cierre obligatorio de todos los lugares no esenciales.

A pesar de que nadie podrá ser desalojado de su hogar hasta que se acabe la emergencia por el coronavirus, todas las personas deberán de hablar con sus arrendatarios para planes de pagos para ponerse al corriente con los adeudos.

La única excepción para desalojar, según el gobernador, es para las personas que representen un daño para otros residentes.