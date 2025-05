Sobreviviente del tiroteo masivo en LVAC vuelve a la escena y lo cuenta todo

LAS VEGAS.-John Tiffin tuvo la valentía de regresar al gimnasio, donde el día anterior fue herido de bala, para recoger sus cosas.

Tiffin fue una de las víctimas del tiroteo masivo registrado este viernes en el gimnasio LVAC ubicado en North Rainbow Boulevard, cuando un hombre armado irrumpió y abrió fuego contra los presentes.

Todavía adolorido por el balazo y con unas cuantas vendas alrededor de su cintura contó cómo fue el momento exacto cuando cayó al suelo.

"Ver mi espalda así… Me quedé como, ¡Wow! Fue impactante. Me levantaron la camiseta y me dijeron: "Te dispararon". Yo les dije: "¿Disculpen? Dijeron: "Te dispararon". Y yo les dije: "Ni hablar… ¿en serio?", comentó Tiffin.

Otras dos personas fueron trasladadas al hospital, una de ellas en estado crítico, mientras que el tirador murió después de ser abatido por los oficiales.

HOMBRE CAÍDO

Este hombre vivió para contarlo, pero quien no tuvo la misma suerte fue Edgar Quiñónez, un joven hispano que trabajaba en este gimnasio bicado en la cuadra 1700 de North Rainbow Boulevard.

En un comunicado, la cadena de gimnasios de Las Vegas se lamentó la muerte de Quiñónez, al tiempo que se le recordó como una persona dedicada y positiva en su trabajo.

"Edgar formó parte de la familia LVAC durante 15 años. Durante ese tiempo, se convirtió en mucho más que un simple colega. Fue una fuente de bondad, dedicación y positivismo. Su presencia impactó la vida de muchos miembros y compañeros, y su impacto será inolvidable", se lee en el comunicado de LVAC.

También se extendieron palabras de aliento para la familia de este trabajador.

"Oramos por la familia, los amigos y todos los que tuvieron el privilegio de conocer a Edgar. Lo extrañaremos profundamente", se lee en el comunicado.