Sisolak tomará decisión sobre desalojos en próximos días

Tras dar el anuncio del uso obligatorio de cubrebocas para todos en el estado de Nevada, Steve Sisolak habló sobre la orden de no desalojo y la ayuda por el desempleo para todos los nevadenses, luego de que mucha gente sigue siendo afectada.

Sisolak lanzó la directiva que evita que ningún dueño de hogar o negocio pueda desalojar a sus renteros el pasado 29 de marzo, y declaró que se extendería durante la duración del estado de emergencia, que se alargó hasta el 30 de junio.

Debido a la cercanía de la fecha, muchas personas han mostrado su preocupación debido a que siguen sin trabajo o no han podido solucionar su situación con el Departamento de Empleo de Nevada (DETR), quienes han estado trabajando sin cesar desde que inició la orden de cierre de negocios hace 3 meses, según el gobernador.

“Vamos a estar abordando la expiración de la orden en los siguientes días”, dijo Sisolak ante la pregunta, “seguimos reuniendo datos y hablando con ciertos grupos que están involucrados en esto y deberíamos tener una actualización sobre eso”.

Sisolak no dio una fecha específica para hablar sobre si se extenderá o no la orden que evita los desalojo a lo largo de Nevada".

El gobernador agregó que hay muchas personas que “desafortunadamente no han recibido su UI o PUA (beneficios de desempleo) y es algo que definitivamente estamos considerando”. Sisolak no confirmó ni negó si la orden será extendida o no, pero de no ser expandida, se podría esperar una ola de desalojos a lo largo del estado de Nevada.

Por otro lado, reveló que el Departamento de Empleo ha estado trabajando sin parar y dijo que son muchos los casos que siguen sin resolver y que los empleados de DETR tienen que analizar caso por caso, por lo que pueden resolver hasta 12 por día entre las miles de solicitudes.

Además, dijo que las líneas se han visto saturadas debido a que los teléfonos han recibido llamadas automáticas, también conocidas como “robocalls”, lo que ha estado evitando que la gente que lo necesita se comunique con DETR lo que “hace el problema más complicado”.