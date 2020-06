Sisolak responde a comentarios de Trump al pedir menos pruebas

El gobernador de Nevada respondió a través de un comunicado de prensa acerca de las pruebas de coronavirus en el estado tras declaraciones del presidente acerca de pedir menos pruebas luego del aumento en casos.

“Entonces le dije a mi gente: disminuyan la cantidad de pruebas, por favor”, dijo Trump durante su evento de campaña en Tulsa, Oklahoma, uno de los primeros eventos masivos bajo techo desde que se cancelaron en marzo.

Debido a esto, Steve Sisolak lanzó un comunicado tras estar en una llamada con el vicepresidente Mike Pence, y dijo que las pruebas son importantes para determinar la extensión del coronavirus en la comunidad.

“Los comentarios del presidente durante el sábado en relación con su orden de disminuir las pruebas ciertamente no es útil”, dijo Sisolak. “Estamos todo lo que podemos en Nevada para incrementar las pruebas y aumentar disponibilidad”.

Los casos en el estado de Nevada han aumentado en los últimos días y, según el comunicado, no solo se debe al aumento de pruebas, sino que gente no usa tapabocas y no siguen los protocolos de distanciamiento, por lo que “si podemos estar en la misma página y comprometernos que no existe un mandato federal para retrasar las pruebas, sería extremadamente útil”, agregó.