Sisolak asegura que mienten los que dicen que el coronavirus está bajo control

Es posible que las empresas cierren y los hospitales deban adoptar "estándares de crisis" que incluyan el racionamiento de la atención si el coronavirus continúa propagándose al ritmo actual en Nevada, dijeron los líderes estatales el miércoles.

"No me importa quién lo diga: no estamos doblando la esquina", dijo el gobernador Steve Sisolak en una conferencia de prensa flanqueada por miembros de su equipo de respuesta al COVID-19. “El que diga lo contrario miente; están tratando de engañar intencionalmente a la gente y hacer que bajen la guardia. No podemos permitir que eso suceda ".

A medida que aumenta la pandemia, Sisolak dijo que es probable que se tomen decisiones más minuciosas a menos que Nevada se comprometa con medidas como el uso de tapabocas y el distanciamiento social.

Después de que los cierres de empresas y la disminución de la actividad en el Strip de Las Vegas redujeron profundamente la base de ingresos fiscales utilizada para financiar las escuelas y los servicios de atención médica en Nevada, un efecto que calificó de "devastador", Sisolak dijo que esperaba evitar revertir las políticas que han permitido que la mayoría de las empresas y escuelas para reabrir.

Llamó a la decisión entre cerrar o reabrir completamente una opción falsa, pero dijo que si el número de casos continúa aumentando, Nevada se verá obligada a considerar compensaciones.

Esas compensaciones, dijo, podrían evitar que los estudiantes regresen a las aulas y desanimar a los turistas y asistentes a las convenciones que normalmente abarrotan Las Vegas y las industrias de combustible que emplean a miles.

Aunque la Asociación de Hospitales de Nevada dice que el recuento de pacientes es manejable, aproximadamente tres de cada cuatro camas de hospital de Nevada están en uso. El director de respuesta de COVID-19, Caleb Cage, dijo que el estado pronto podría estar al borde de implementar estándares de crisis.

“Eso significa que los hospitales racionan sus recursos y evalúan a los pacientes que tienen más posibilidades de sobrevivir. Los estándares de atención en caso de crisis se refieren a camillas en los pasillos; significa cero visitantes para sus seres queridos; significa enfermeras y profesionales que luchan por encontrar suficiente (equipo de protección personal) para usar”, dijo Cage.

La advertencia urgente se produce un día antes de que se espera que el grupo de trabajo de respuesta de COVID-19 del estado se reúna para una reunión de emergencia con los funcionarios del condado Washoe para discutir el crecimiento del brote en el área de Reno-Sparks.

En el condado Washoe, los casos activos se ubicaron en 1,329 el 13 de octubre, pero alcanzaron niveles récord en cada uno de los últimos seis días, aumentando de 1,516 el jueves pasado a 2,017 el martes, lo que representa un aumento del 52% en las últimas dos semanas.

El oficial del distrito de salud Kevin Dick calificó las cifras como "un gran aumento" y dijo que, si no se controla, podría obligar a las empresas a cerrar nuevamente.

Dick señaló que un resurgimiento de casos en otras partes del mundo ha dado lugar a un nuevo endurecimiento de las restricciones a las empresas, señalando a Europa, donde han vuelto los toques de queda y los bares y restaurantes han vuelto a cerrar.

La propia comunidad tiene que decidir si está dispuesta a tomar las precauciones necesarias para evitar una mayor propagación, dijo.

“Si no es importante para nosotros tener las escuelas abiertas, tener nuestros negocios, lugares de trabajo, economía abiertos, entonces podemos relajarnos e ignorar las precauciones que se han recomendado. Y eso nos pondrá en una situación en la que potencialmente necesitamos comenzar a cerrar las cosas nuevamente”, dijo.

Dick dijo que el aumento no se limitó a ningún grupo de edad o demográfico en particular, pero señaló que las tasas se han mantenido altas para los residentes de 20 a 29 años. Aunque las tasas de mortalidad son significativamente más bajas para las personas más jóvenes, Dick dijo que sus elecciones afectan a toda la comunidad durante un aumento repentino.

"Entonces no viven en una burbuja", dijo. "Y debido a los aumentos en ese grupo, estamos viendo un aumento de casos en el grupo de 30-59, aumentos bastante significativos que están ocurriendo allí".