El sospechoso de haber matado a Amari Nicholson, de 2 años, tras tenerlo bajo su cuidado cuando su mamá viajó a Colorado por una emergencia familiar, no se presentó a su audiencia en la corte debido a nuevos cargos que enfrentará.

De acuerdo con el abogado de Terrell Rhodes no se presentó a la comparecencia debido a que se encontraba en cuarentena debido a las restricciones por coronavirus, sin embargo no se reveló si el sospechoso enfrentaba síntomas o no.

A pesar de esto, la familia paterna de Amari se presentó en la corte de Las Vegas y esperan ver a Rhodes en corte para enfrentar la justicias por el crimen que ha impactado a la comunidad del valle.

Entre los nuevos cargos que está enfrentando Rhode, se encuentran el de asalto a una persona protegida con arma mortal, tras un forcejeo que tuvo con la policía al momento de su arresto y trató de quitarle el arma a un oficial. La audiencia de Rhodes fue reprogramada para el próximo 1° de junio.

En la audiencia no se pudo observar a ningún familiar materno del menor de dos años, mientras la familia paterna estará ofreciendo una conferencia de prensa durante el mismo lunes.