Río Las Vegas contratará a más de 100 trabajadores

LAS VEGAS- El Hotel y Casino Río contratará a más de 100 trabajadores en puestos de tiempo completo y parcial para su nuevo salón de comidas.



El hotel organizará dos eventos de contratación dentro del Hash House A Go Go.



El primero será de 10 a.m. a 2 p.m. el miércoles 29 de noviembre para el “Canteen Food Hall”, y el segundo será el miércoles 6 de diciembre para puestos de alimentos y bebidas dentro del establecimiento.

Hay vacantes disponibles para ser labores de chef, cocinero, acomodador, mayordomo, barista, meseros, camareros y bartender.

Los puestos de tiempo completo ofrecerán un paquete de beneficios que incluye servicios médicos, dentales, oftalmológicos, de bienestar y un plan de ahorro 401 (k).

“Se motiva a los aspirantes en vestirse con dedicación y traer sus currículums”, dice el comunicado.

Para más información y actualizaciones, visite el portal aquí.