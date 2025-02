Republicanos registrados en Nevada lideran a los demócratas por primera vez en casi 20 años

LAS VEGAS - Los votantes republicanos registrados superaron a los demócratas por un margen muy estrecho en el estado clave de Nevada por primera vez en casi 20 años.

Hasta enero, había 187 votantes activos registrados como republicanos más que como demócratas, según un informe mensual publicado el martes por la oficina del Secretario de Estado de Nevada. La última vez que los republicanos tuvieron ventaja sobre los demócratas en el registro de votantes fue en 2007. Mientras tanto, ambos partidos siguen superados en número por los votantes no partidistas, que ahora representan el 33% de los 2.1 millones de electores registrados activos de Nevada.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Las Vegas aquí.

Este cambio podría dificultar a los demócratas defender dos escaños en el Senado de Estados Unidos y recuperar la presidencia. Ese obstáculo surge en un momento en que el partido se enfrenta a un desafío cada vez mayor para recuperar el poder en Washington.

Desde la pandemia de COVID-19, los demócratas han observado con alarma cómo su ventaja en el estado se ha erosionado. Los demócratas registrados en enero de 2020 representaban el 38% del electorado del estado, con una ventaja de más de 83,000 sobre los votantes republicanos. Desde entonces, los republicanos han ido cerrando lentamente esa brecha.

Según el último informe de Nevada, cada partido representa poco menos del 30% de los votantes registrados del estado: 618,539 son republicanos y 618,352 son demócratas.

No todos los estados registran a los votantes por partido, y puede resultar difícil comparar las tendencias en los que sí lo hacen debido a las diferencias en los procedimientos de registro de electores y en las historias políticas estatales. Sin embargo, también hay evidencia de aumentos en el registro republicano en otros estados clave.

En Pensilvania, los demócratas tienen la menor ventaja en cuanto a registro de votantes en al menos medio siglo. Lo que era una ventaja de 1.2 millones de votantes en 2008, el año en que Barack Obama ganó la presidencia, es ahora una brecha de menos de 200,000, según las estadísticas estatales. Y en Arizona, donde los demócratas habían estado reduciendo la brecha de registro con los republicanos durante la última década, esa tendencia se revirtió después de 2022 y el partido volvió a perder terreno.

Dan Lee, profesor de ciencias políticas en la Universidad de Nevada, Las Vegas, dijo que el cambio sirve como recordatorio de que es un estado clave, incluso si votó por un demócrata en todas las elecciones presidenciales desde 2008 hasta que el presidente Donald Trump lo cambió en noviembre.

"No se está convirtiendo en un estado profundamente azul (el color asociado con los demócratas)", afirmó.

Trump ganó en Nevada por un estrecho margen en las elecciones presidenciales de 2024. Los datos de AP VoteCast mostraron que los republicanos y los que se identifican como tal superaron en número a los demócratas en esa elección, aunque la identidad partidista puede diferir de la afiliación.

El Partido Republicano de Nevada atribuye sus recientes avances a la labor de acercamiento a los votantes en 2024, incluidos los esfuerzos de la organización conservadora Turning Point para conseguir votos. Alexander Watson, director ejecutivo del partido estatal, indicó que planean aprovechar estos esfuerzos en 2026 y más allá "promoviendo políticas que resuenen entre los nevadenses".

Hilary Barrett, directora ejecutiva del Partido Demócrata de Nevada, indicó que están "totalmente concentrados" en ampliar el apoyo de los votantes no partidistas, así como en invitar a los republicanos moderados a su partido. AP VoteCast descubrió que la mayoría de los votantes que se identifican como moderados en el estado, incluidos casi dos de cada 10 republicanos moderados, apoyaron a Kamala Harris en 2024.

Los expertos dicen que las razones del cambio en el registro de votantes de Nevada son variadas y advierten que no se debe dar demasiada importancia a las cifras porque pueden ser fáciles de malinterpretar.

Chuck Muth, consultor de campañas conservadoras de Nevada desde hace mucho tiempo, señaló el mantenimiento rutinario del registro electoral y los cambios en la forma en que el estado registra a sus votantes.

Por ejemplo, después de las elecciones de noviembre, el condado de Clark, un bastión demócrata que alberga a Las Vegas, eliminó a casi 130,000 votantes inactivos. Según los datos históricos de votantes de todo el estado, en Nevada hay más votantes inactivos registrados como demócratas que como republicanos.

La oficina del Secretario de Estado de Nevada asegura que generalmente hay una caída en los registros de votantes activos en todos los partidos en los meses posteriores a una elección porque la Ley Nacional de Registro de Votantes prohíbe a los funcionarios electorales del condado eliminar a los electores inactivos en los 90 días previos a un proceso electoral.

A estos cambios se suma que en 2021 Nevada comenzó a registrar automáticamente a las personas para votar cuando solicitan una licencia de conducir o una tarjeta de identificación en el DMV. Con ese sistema, las personas se registran como no partidistas si no eligen un partido en su solicitud. En los dos años de este nuevo sistema, los no partidistas se convirtieron en el bloque de votantes más grande del estado, y sigue creciendo.

"La conclusión es que no importa tanto cómo se registra una persona sino si se consigue o no que los votantes acudan a las urnas", dijo Muth.