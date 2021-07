Reportan primera muerte por variante Delta de COVID-19 en Nevada

NEVADA - El condado Washoe, en el norte del estado, confirmó su primera muerte relacionada con la variante Delta de COVID-19, que fue la más común entre las muestras recolectadas en el laboratorio estatal de salud pública durante el mes pasado y representa uno de cada cuatro nuevos casos reportados a nivel nacional, dijo el jueves el distrito de salud.

“La variante Delta se ha convertido en la variante COVID-19 más común en el condado Washoe durante las últimas dos semanas y es extremadamente contagiosa”, dijo Kevin Dick, oficial del Distrito de Salud en el norte del estado.

La mujer de unos 40 años que murió por la variante Delta, identificada por primera vez en India, no había recibido la vacuna contra el COVID-19, no tenía afecciones subyacentes y había sido hospitalizada en el área de Reno-Sparks, dijo el jueves el Distrito de Salud del Condado Washoe.

No quedó claro de inmediato si la variante se ha relacionado con otras muertes en Nevada, pero un funcionario de salud del condado Clark confirmó que ya se habían presentado tres casos de la variante en el área de Las Vegas.

Es la primera muerte en el condado Washoe que se atribuye a la variante Delta entre 685 totales confirmadas por COVID-19 y reportadas en el condado desde marzo de 2020, dijo el distrito. Informaron el jueves 34 casos adicionales de la variante Delta, para un total de 51; el primer caso de la variante en Nevada se confirmó en el área el 15 de junio.

La mayoría de los 51 casos involucraron a personas que no habían sido vacunadas; nueve estaban completamente vacunados. Ninguno de los completamente vacunados que contrajeron la variante ha sido hospitalizado, dijo el distrito.

El Laboratorio de Salud Pública del Estado de Nevada informó a principios de esta semana que solo 10 de las 81 muestras estatales que han confirmado como la variante Delta a través de la secuenciación han estado fuera del condado de Washoe o Clark.

El Distrito de Salud del Sur de Nevada no ha reportado muertes relacionadas con la variante Delta en el Condado Clark, dijo el jueves la funcionaria de información pública del distrito, Jennifer Sizemore, a The Associated Press.