Reparten comida gratis a quien necesite en valle de Las Vegas

Hope for the City (Esperanzo por la ciudad), es un grupo de Las Vegas conformado por residentes, empresarios y organizaciones sin fines de lucro que se organizaron para ayudar a la gente que más lo necesita durante los tiempos más difíciles.

Y debido a la pandemia por el coronavirus, han puesto varios lugares en donde entregan alimentos para todas las personas que lo necesiten, y los interesados solo pueden recoger provisiones a través de sus vehículos, para proteger a los voluntarios y a los asistentes.

Los horarios para recoger alimentos son a partir de las 8 a.m. y de acuerdo con su sitio de internet, las locaciones son a lo largo del valle . Para poder ver las direcciones en donde reparten los víveres, puedes ingresar al siguiente enlace o comunicarte por WhatsApp al 702-334-8007

Hope for the city recomienda que de no lograr llegar a alguna de las locaciones, que se acuda a alguna de las locaciones de Three Square, que también entrega alimentos y es parte del grupo.