Representantes de Republic Services, la compañía que se hace cargo de la recolección y el reciclaje de basura en el valle hablaron con Telemundo Las Vegas sobre las prácticas sobre el reciclaje, manejo y mitos sobre la basura generada por los residentes y visitantes en el sur de Nevada.

De acuerdo con una encuesta de OnePoll para Republic Services realizada del 9 al 20 de octubre a más de 2,000 personas en las ciudades de Las Vegas, Seattle, Chicago, Dallas, Atlanta, Memphis, Nueva York y Seattle, la mayoría de las personas están preocupados por el futuro del medio ambiente.

De las personas encuestadas, el 58% reconoce que la preocupación por el medio ambiente ha ayudado a cambiar sus hábitos ecológicos, mientras que el 65% dijo que la pandemia del coronavirus ha sido un llamado de atención para llevar un estilo de vida más ecológico.

Debido al impacto que tenemos en nuestro ambiente por lo que consumimos, más y más personas han creado una conciencia sobre el uso de productos ecológicos, desperdicio y reciclaje de la basura.

La pandemia del coronavirus le cambió la vida a muchas personas, y en la encuesta realizada se reveló que el 77% de las personas ha pasado más tiempo en casa, lo que ha causado que el reciclaje sea más probable. De este grupo, el 57% dijo que estos cambios realizados serán duraderos.

Pero ¿cuál es el efecto que tenemos al separar la basura y tratar de reciclar lo que usamos en el día a día? Un representante de Republic Services habló con Telemundo Las Vegas para decirnos los mitos y errores más comunes que la gente comete.

¿Qué basura es reciclable?

De acuerdo con la información de la compañía, el 30% de la basura que los estadounidenses piensan que es reciclable, no lo es. Esto causa que muchos productos se contaminen y no puedan ser usado para el reciclaje.

En el valle de Las Vegas, Republic Services solo es capaz de reciclar materiales como el papel, el cartón, latas de metal, ciertos envases de plástico y vidrio. Sin embargo, todo este producto debe llegar en cierta condición para que pueda ser usado en el proceso.

Con el uso de productos específicos durante la pandemia, muchas personas no saben qué se puede reciclar.

En primer lugar, el cartón puede ser reciclado pero no debe estar contaminado con ningún tipo de líquido o substancia; cajas como las de pizza no pueden ser recicladas debido a las grasa que se acumula, sin embargo se puede reciclar la parte de la cubierta si no se ha manchado.

En segundo, las botellas y jarras de plástico sí pueden ser reciclables, pero tienen que estar limpias y no pueden contar con líquidos que puedan dañar el resto de los materiales reciclables. Para esto, Republic Services pide que las botellas sean enjuagadas y que estén secas.

Por último, las latas pueden ser recicladas, pero se pide que estén limpias, secas y sin ningún tipo de residuo de alimentos o líquidos que puedan comprometer el reciclaje de otros productos que entren en contacto con ellos.

En algunos centros de reciclaje a lo largo de Estados Unidos no se acepta el vidrio, pero en Las Vegas el centro de reciclaje toma este material para poder reciclarlo. Es importante revisar qué materiales se pueden reciclar en cada localidad debido a la capacidad de diferentes plantas.

Si tu dedo puede atravesarlo, no puede ser lanzado con el plástico reciclable Republic Services

A pesar de lo que mucha gente piensa, las bolsas de plástico no son reciclables; si tu dedo puede atravesarlo, no puede ser lanzado con el plástico reciclable. Algunas tiendas aceptan que se les regresen cierto tipo de bolsas.

Errores al momento de reciclar

Republic Servicies ha realizado una campaña para educar a los residentes sobre el reciclaje, por lo que se han dedicado a desmentir ciertos mitos y a aclarar ciertas dudas que se suelen tener al momento de tener un estilo de vida más ecológico.

Para empezar, recuerdan a todos que todo lo que sea menor a una tarjeta de crédito en cuanto a tamaño no puede ser reciclado debido a que las máquinas utilizadas pueden llegar a atascarse.

Muchas personas tratan de reciclar materiales que pertenecen a la basura u otro lugar.

En segundo lugar piden a las personas que su basura reciclable no esté metida dentro de una bolsa de plástico o de ningún tipo de material, esto ya que debido a la rapidez del proceso, es difícil poder revisar los contenidos.

Por otro lado, productos como pilas, ropa, comida y otros objetos de la naturaleza no son reciclables, esto incluye pañales, ramas, hojas, zapatos, suéteres o cualquier tipo de batería.

Otro de los materiales que no pueden ser reciclados de acuerdo con Republic Services, son todos aquellos que están mezclados o combinados, como lo son las bolsas de papel pero que tienen algún plástico pegado, como por ejemplo, algunos de los empaques que usuarios suelen ver en Amazon.

Mucha gente suele aplastar sus botellas y latas antes de meterlas al bote de reciclable, y esto es algo que no está mal, siempre y cuando lo materiales estén limpios, secos y no puedan causar una contaminación a otros materiales en el centro de reciclaje.

¿Qué pasa con lo que reciclamos?

En el área de Las Vegas toda la basura que está dentro de los contenedores de basura reciclable se va a una planta que se extiende a lo largo de 110,000 pies cuadrados, convirtiéndola en una de las más grandes en todo Norteamérica.

La planta de reciclaje en Las Vegas procesa 1.8 millones de libras de materiales al día, en donde se utiliza un sistema de reciclaje de un solo flujo; todo lo que no se puede reciclar se retira y es llevado al vertedero.

En este centro también se retiran todos los materiales reciclables que hayan sido contaminados por envases que no hayan sido limpiados o propiamente desechados. Por esta razón, Republic Services enfatiza a sus usuarios que tengan cuidado cuando arrojen materiales a la basura reciclable.

Toda la basura que es llevada a los centro de reciclaje es separada, compactada en cubos, se lleva a diferentes fabricantes y se empieza un camino al reciclaje, que termina cuando los materiales se convierten en otros productos.

Reciclaje en Las Vegas

En la comunidad de Las Vegas, Republic Services logró descubrir algunos de los hábitos en el valle, como que el 42.4% se ha vuelto más consciente de su impacto en el medio ambiente y que 44% ha tomado en cuenta el comprar productos que sean más amigables y que causen menos desperdicio.

De acuerdo con esta encuesta, también se descubrió que el 29.2% ha aprendido a clasificar los materiales reciclables mejor.

Entre las razones del por qué la gente no recicla más, se descubrió que el 31.2% no tiene espacio en casa para un contenedor extra, mientras que el 23.6 no sabe lo que se puede o no reciclar. Además, también hay un 21.6% de personas que no cree que lo que usa puede ser reciclado.

Además, en esta encueta se reveló que el 17.2% no tiene la información suficiente para conocer sobre el reciclaje en el valle, por lo que Republic Services ha realizado una campaña para que todos puedan conocer y entender un poco más de lo que se puede reciclar.