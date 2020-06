Reapertura del Strip y manifestaciones causan preocupación por coronavirus

El estado se encuentra dentro de la Fase 2 de reapertura económica tras los cierres por coronavirus, lo que significa que mucha gente más está en las calles del valle, lo que preocupa a las autoridades del Distrito de Salud del Sur de Nevada (SNHD).

Vit Kraushaar, médico del SNHD, reveló que debido a que la gente que ha salido más tras la reapertura del Strip y las últimas protestas contra la brutalidad policial en el valle podrían provocar más casos de coronavirus en el área de Las Vegas.

De momento, revela, no pueden predecir cuántos casos más puede haber, pero dijo que debido a que la gente no está usando tapabocas, no está tomando su distancia e ignora las prácticas de sanidad, podrían subir los casos en el sur del estado.

Hasta el momento en el que se escribió esta nota, el número de contagios en el estado de Nevada era de 10,399 y 458 muertes, siendo Clark el condado con la mayor cantidad de casos y fallecimientos con 8,100 y 375; hasta el 10 de junio, 6226 personas se habían recuperado en el sur del estado.

En los últimos días, se ha visto un aumento en casos y, de acuerdo con datos del Departamento de Salud y Servicios Humanos del estado de Nevada, solo ha habido 8 días con más de 200 casos por día, siendo la mayoría en el mes de mayo.

Sin embargo, en la últimas 72 horas se han reportado dos de los días con más casos, convirtiéndose en tercer y cuarto lugar de más casos reportados. El primer lugar fue del 22 de mayo con 295; solo tres días han reportado más de 200 casos en los últimos 41 días.

Por otro lado, Kraushar reveló que de momento no pueden determinar la causas del aumento en casos, pero comentó que podría ser a que se han realizado más pruebas de lo que se podía hacer inicialmente.