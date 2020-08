Realizan pruebas de coronavirus por autoservicio en condado Clark

Autoridades del condado Clark y el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Nevada se unieron para el programa “Stop, Swab & Go” (Para, prueba y vete), para invitar a hacerse la prueba del coronavirus sin tener que salir de su vehículo.

El programa ofrece alrededor de 60,000 pruebas de coronavirus en un periodo de dos semanas hasta el 18 de septiembre. Este servicio es para todas las personas que quieran hacerse la prueba ya sea que tengan síntomas o no.

Las pruebas, que son realizadas en tres sitios, no tienen ningún costo y no se requiere mostrar ningún tipo de seguro médico; no se necesita ser ciudadano para tomar la prueba y solo se necesita una identificación y un número de teléfono.

“Cuantas más personas se hagan la prueba como parte de nuestro Stop, Swab & Go, mejor", dijo el comisionado del condado Clark, Tick Segerblom, quién representa al distrito E en donde está el Sam Boyd Stadium, uno de los sitios de autoservicio.

Los sitios en el valle de Las Vegas operarán de lunes a viernes de 6 a.m. a 2 p.m. y se ofrecerán a las personas pruebas para que se las administren. Todos los sitios estarán cerrados el lunes 7 de septiembre por el fin de semana feriado.

Los lugares en donde se ofrecen las pruebas de coronavirus por autoservicio están ubicados en el hotel y casino Fiesta en Henderson, en el hotel y casino Texas Station en North Las Vegas y en el Sam Boyd Stadium. Las personas interesadas pueden registrarse en el siguiente enlace.