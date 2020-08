Realizan pruebas de coronavirus en el Cashman Field

El condado Clark reveló que estarán ofreciendo pruebas para el COVID-19 dentro del Cashman Field a partir del 4 de agosto para todas aquellas personas que no se hayan realizado una prueba, muestren síntomas o hayan tenido contacto cercano con una persona contagiada.

El nuevo sitio, reemplazará a que se ubicaba en el estacionamiento del hotel y casino Texas Station, y se colocará en la sala de exposiciones A y sus horas de operación serán de 8 a.m. a 4 p.m. de martes a sábado.

De acuerdo con las autoridades, no se necesitará una cita para realizar la prueba, pero debido al alto número de personas que desean acudir, se recomienda que se haga una en el sitio del UMC en el siguiente enlace o llamar al 702-383-2619.

Las personas que no realicen una cita en el sitio del UMC podrán realizarse la prueba pero tendrán que esperar más y serán atendidos en el orden en el que llegaron, además de que dependerá del número de suministros y personal disponible.

“El condado Clark se dedica a trabajar sin parar con socios de la comunidad para hacer que las pruebas sean lo más fáciles y accesibles posible en todo el valle de Las Vegas", dijo el comisionado Lawrence Weekly, cuyo distrito incluye el Cashman Center y que sirve como presidente de la junta del UMC.

"También queremos recordarle al público que no podemos combatir este virus sin su ayuda; si crees que has estado expuesto al virus, ya sea que tengas síntomas o no, limita tu contacto con otras personas hasta que puedas hacerte la prueba, recibir los resultados y seguir cualquier orientación adicional que recibas de los proveedores de atención médica”, agregó.