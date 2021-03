Rapero lanza colección de zapatos con sangre humana y en honor a Satanás

El rapero estadounidense Lil Nas X está en el medio de una controversia tras anunciar el lanzamiento de su colección de zapatos que lleva por nombre “Satan shoes” (o zapatos de Satanás, en español).

Los zapatos, que son clásicos Nike Air Max 97s, contienen 66 centímetros cúbicos de una tina roja y una gota de sangre humana en la suela.

Se trata de una edición limitada de solo 666 pares que saldrá a la venta este lunes 29 de marzo con el precio de $1,018. Esto en una clara referencia al versículo de Lucas 10:18 de la Biblia: "Y les dijo: Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo".

Y por supuesto, la iglesia de Satán apoya la colección. "Conéctanos con un par", escribieron en un mensaje en Twitter.

Lil Nas X, cuyo verdadero nombre es Montero Hill, se asoció con la marca de ropa MSCHF para esta colección.

Debido a la controversia, la compañía Nike se pronunció en un comunicado para aclarar que no tiene relación con la creación o venta de estos zapatos.

"No tenemos una relación con Little Nas X o MSCHF. Nike no diseñó ni lanzó estos zapatos y no los respaldamos", dijo la compañía.

El mismo rapero se pronunció también en un video en YouTube que tituló "Lil Nas X se disculpa por Satan Shoe" pero en el que muestra segmentos de su reciente video musical "Montero (Call me by your name)" en el que baila sexualmente con una persona que hace el papel de Satanás.

La empresa MSCHF había lanzado en el 2019 los "Jesus Shoes" que tenían agua bendita del río Jordan y un crucifijo en los cordones. Estos pares se vendieron por $1,425.