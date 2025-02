Presunto homicida de Marisela Rodríguez fue arrestado luego que el SWAT Arizona irrumpió en vivienda

LAS VEGAS.-A Dolan Springs, Arizona, fue a parar Steven Flores, de 23 años, antes de ser arrestado por ser el principal sospechoso en el homicidio de Marisela Rodríguez, la mujer de 26 años, cuyo cadáver fue encontrado el 16 de febrero en una vivienda cerca de la Avenida Sahara y Rancho Drive.

De acuerdo a información proporcionada por la Oficina del Sheriff del Condado de Mohave, Flores, fue arrestado el 20 de febrero, aproximadamente a las 5:30 p. m., tras una operación que involucró hasta un helicóptero Ranger del Departamento de Seguridad Pública.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Las Vegas aquí.

"Nuestra agencia fue notificada de que un sospechoso buscado por homicidio fuera de su jurisdicción posiblemente se estaba escondiendo en la residencia. Los detectives respondieron a la residencia e intentaron hacer contacto con el sospechoso, quien se negó a salir de la propiedad", se lee en el informe policial.

Para lograr el arresto de Flores se activó el equipo del SWAT, ya que éste se negaba a salir de una residencia en la cuadra 13000 de Joshua Dr.

Ahora Flores está a la espera de su extradición a Las Vegas para su debido proceso judicial.

PRESUNTO HOMICIDA

El pasado 17 de febrero, un día después del hallazgo del cadáver, la familia de Marisela, aseguró que el novio es el presunto homicida y sus padres son supuestamente cómplices.

"Nomás entrégate carnal, porque sabes que hiciste daño y tú sabes quién eres. Ahí no había ninguna fiesta", dijo Alejandro Rodríguez, tío de la víctima ante las cámaras de Telemundo Las Vegas.

Mariana Rodríguez, la madre de Marisela, se mostró devastada tras enterarse de la muerte de su hija. "Es algo doloroso, no me explico cómo alguien puede hacerle daño a mi hija. Mi hija no era mala", indicó la mujer entre lágrimas.

Marisela deja huérfanos a tres niños pequeños.

CAUSA DE MUERTE

El 18 de febrero la Oficina Forense del Condado Clark confirmó que la muerte de Marisela fue por homicidio, por una herida de bala penetrante en la cabeza y el cuello murió Marisela Rodríguez.

EL HOMICIDIO

El informe de la Policía Metropolitana de Las Vegas indica que el homicidio se reportó este domingo 16 de febrero aproximadamente a las 3:50 p.m., específicamente en la cuadra 2100 de Naco Court, tras una llamada al 911 hecha por los ocupantes de la casa.

Robert Price, de Metro Police, detalló que al llegar a la escena los oficiales localizaron el cadáver de una mujer con una herida de bala.

Las experticias de la policía indican que la noche anterior hubo una fiesta en la casa. Esa noche los habitantes de la casa se acostaron a dormir en horas de la madrugada y se despertaron pasadas las 3:00 p.m. del domingo.

Al despertarse, se encontraron con el cuerpo sin vida de una mujer en su casa, la cual dicen no conocer.