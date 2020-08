Policía: sospechoso amenazó con quemar la casa con su madre dentro previo a tiroteo

Los familiares dicen que un hombre asesinado a tiros por la policía de Las Vegas después de tomar a su madre como rehén a punta de pistola en su casa móvil luchó contra una enfermedad mental y adicción a las drogas, informó un periódico.

La madre de Joshua Squires, Toni Squires, le dijo al periódico Las Vegas Review-Journal el martes que su hijo de 32 años fue diagnosticado hace varios años como esquizofrénico y tuvo problemas cuando no tomó los medicamentos recetados.

Su hermana, Samantha Squires, dijo que no era un mal tipo, pero que "simplemente se perdió". Las mujeres no disputaron el relato de la policía sobre el tiroteo del lunes por la mañana, pero Toni Squires dijo que no quería que su hijo muriera.

La policía dijo que Joshua Squires huyó de los agentes de patrulla y entró en la casa móvil donde entraron los agentes de SWAT, rescataron a Toni Squires y se encontraron con Joshua Squires armado con una pistola.

Un oficial de patrulla le disparó a Squires durante una persecución a pie después de intentar interrogarlo sobre el vandalismo en el vecindario noreste de Las Vegas, pero terminó escapando sin haber resultado herido.

Los oficiales que dispararon armas están en suspensión administrativa con goce de sueldo en espera de que la policía y el fiscal de distrito revisen el tiroteo.

Durante una conferencia de prensa, la policía metropolitana reveló los videos de cámara corporal de los oficiales de SWAT involucrados en la muerte del Squires. Además de que dijeron que el sospechoso había amenazado quemar la casa con su madre dentro.