La policía metropolitana de Las Vegas se encuentra investigando un tiroteo que se llevó a cabo en Summerlin y que dejó a una persona en el hospital.

De acuerdo con las autoridades, el incidente se llevó a cabo alrededor de la 1 p.m. en la cuadra 8200 de Renfrew Drive, cerca de la intersección de Durango Drive y Summerlin Parkway.

Una persona fue llevada al hospital UMC por heridas de bala, aunque no se reveló su condición; no hay personas detenidas en este momento. No se dieron más detalles.