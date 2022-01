Policía Metro trabaja escena de barricada en el noroeste del valle tras disturbio familiar

La Policía de Metropolitana de Las Vegas (LVMPD, por sus siglas en inglés) está trabajando en una situación de barricada en el valle noroeste, luego de informarse un disturbio familiar.

La policía recibió una llamada a la cuadra 7000 de Old Village Avenue alrededor de las 9:45 de la mañana del lunes, en un vecindario colindante al lado oeste de la U.S. Highway 95 cerca de Lone Mountain Road y Tenaya Way.

El informe preliminar apunta a que un hombre que se creía andaba armado y solo dentro de una casa, se negaba a rendirse según la policía.

Sin embargo, negociadores de SWAT y crisis atenderán la escena, agrega LVMPD.

También, se informó que las casas cercanas estarán siendo evacuadas por motivos de seguridad.

