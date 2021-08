Policía de Las Vegas investiga supuesta agresión doméstica involucrando a menor

La policía metropolitana de Las Vegas informó que oficiales acudieron a un hogar al este del valle por reportes de una supuesta agresión doméstica.

De acuerdo con las autoridades, el incidente habría ocurrido alrededor de las 12 p.m. cuando se recibieron reportes de un disturbio dentro de una casa en la cuadra 4400 de Twain Avenue, cerca de Boulder Highway.

Oficiales llegaron al lugar y se reportó que un hombre se encontraba dentro del hogar con un juvenil, aunque no se sabía si está armado o no. Alrededor de las 2:30 p.m. el hombre fue detenido y el menor estaba a salvo, no se revelaron más detalles.