Policía de Las Vegas investiga homicidio cerca del Strip

La policía metropolitana de Las Vegas continúa investigando un homicidio que se llevó a cabo en un motel cerca del Strip durante la madrugada del miércoles 8 de septiembre.

Según el teniente Jason Johansson, el incidente se reportó en la cuadra 100 de Tropicana Avenue, cerca de la intersección con Las Vegas Boulevard, alrededor de las 3 a.m.

Al llegar al lugar del tiroteo, los oficiales se encontraron con una mujer con heridas de bala, quien llevó a las autoridades a un cuarto de motel en donde se encontraron con el cuerpo de un hombre dentro; el persona de emergencia lo declaró muerto.

Según Johansson, el incidente se dio luego de que se formó una discusión, lo que terminó en un tiroteo en donde ambos resultaron heridos. La mujer fue llevada al hospital UMC y se encuentra fuera de peligro.

De momento las autoridades no creen que haya un sospechoso que haya escapado, aunque no revelaron si fue el hombre o la mujer fueron los responsables por los disparos. No se revelaron más detalles.