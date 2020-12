Policía de Las Vegas cree que tiroteos en Nellis y Bonanza están relacionados

La policía metropolitana de Las Vegas se encuentra investigando dos tiroteos que se llevaron a cabo al este del valle y que dejaron a dos personas heridas en el área de la intersección de Bonanza Road y Nellis Boulevard.

De acuerdo con las autoridades todo comenzó alrededor de las 2 a.m. cuando se reportaron disparos cerca de la intersección; al llegar al lugar se encontraron con una persona herida, que terminó siendo llevada al hospital.

Poco después se reportó un segundo tiroteo a una milla de ese lugar, y al llegar al lugar, oficiales se encontraron con otra persona herida que fue llevada al hospital. Investigadores creen que los dos tiroteos están relacionados.

Las autoridades no revelaron la condición de las víctimas y de momento no se han dado más detalles sobre el sospechoso. No se revelaron más detalles.