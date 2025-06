Agencia Mundial Antidopaje insta a autoridades de EEUU a cancelar evento con drogas en Las Vegas

LAUSANA, Suiza - El organismo mundial de vigilancia del dopaje en el deporte dijo el miércoles que instará a las autoridades públicas a cerrar los Juegos Mejorados impulsados por drogas, planeados en Las Vegas el próximo año.

"Instaremos a las autoridades de Estados Unidos a encontrar formas legales de bloquear esta iniciativa", afirmó Witold Banka, presidente de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA), al margen de una reunión de organismos deportivos olímpicos.

Los organizadores de los juegos programados para mayo próximo prometen bonificaciones de $1 millón por superar los tiempos récord mundiales por parte de atletas que serán alentados a usar drogas para mejorar el rendimiento bajo supervisión médica.

"Esta iniciativa busca normalizar el uso de drogas potencialmente peligrosas", dijo Banka a los líderes de los deportes de los Juegos Olímpicos de Verano en la reunión anual del grupo, conocido como ASOIF.

"Por el bien de la salud de los atletas y la pureza del deporte, por supuesto, debe detenerse", expresó el líder de la AMA.

Banka, exministro de deportes en Polonia, sugirió que los Juegos Mejorados podrían estar legalmente expuestos en el estado de Nevada o a nivel federal.

"Esto es algo que debe explorarse desde la perspectiva legal", comentó a The Associated Press. "No puedo imaginar, por ejemplo, a médicos administrando las drogas a los atletas. Es completamente contrario a los valores de su trabajo", opinó.

"Lo principal es que este evento se va a llevar a cabo en Estados Unidos, así que creo que hay un papel importante que debe desempeñar la Agencia Antidopaje de Estados Unidos (USADA, por sus siglas en inglés)", dijo Banka, cuya organización con sede en Montreal ha tenido durante mucho tiempo una relación problemática con la agencia estadounidense.

"La indignación de Banka es igual a su desinformación o ignorancia sobre cómo funcionan las sociedades y mercados democráticos libres", manifestó el director ejecutivo de USADA, Travis Tygart.

Desafió a Banka a testificar en una audiencia del Senado de Estados Unidos la próxima semana en la que la AMA será el tema.

"Si realmente quiere pedir a las autoridades de Estados Unidos que hagan algo, debería presentarse y pedir al Senado que haga algo", expresó Tygart.

Los inversores en el proyecto —que tiene como objetivo vender suplementos personalizados y planes de sustancias a suscriptores— incluyen a un grupo respaldado por Donald Trump Jr.

El proyecto respaldado por el dopaje era "muy embarazoso" para Estados Unidos, sugirió Banka, dada su proximidad a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

El organismo rector de la natación, World Aquatics, dijo la semana pasada que prohibirá a los atletas, entrenadores y oficiales que participen en los Juegos Mejorados.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. Un editor de Telemundo Digital revisó la traducción.