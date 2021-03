El Departamento de la Policía Metropolitana de Las Vegas está buscando reclutar a más personas a sus filas para poder proteger a la comunidad, pero el proceso que pasan los candidatos es arduo y no es nada fácil.

Parte del equipo de Telemundo Las Vegas se ofreció a tomar las pruebas por las que tienen que pasar todos los candidatos y probaron de primera mano todo lo que tienen que experimentar los que ahora son oficiales de la policía.

Sin embargo, Alfredo Lara Márquez, instructor de la policía metropolitana, reveló que muchos de los candidatos piensan que las pruebas que tienen que hacer son fáciles, pero que no es así.

MEMORIA Y CONCENTRACIÓN

La primera prueba es un examen en donde los candidatos tienen que observar una imagen y recordar la mayor cantidad de detalles bajo un límite de tiempo; “cuando llegamos a un incidente todo mundo está corriendo…están reaccionando a lo que ha pasado, y nosotros tenemos que llegar y observar lo más grave del incidente para recolectar toda la información que se va a ocupar en el reporte que van a usar los oficiales”, dijo Lara Márquez.

PRUEBA FÍSICA

La segunda parte de la prueba es en donde los candidatos tienen que pasar por varias actividades en donde se mide la agilidad, reacción, precisión, fuerza, resistencia y todas aquellas habilidades que necesitan los agentes de la policía metropolitana de Las Vegas.

VERIFICACIÓN DE ANTENCEDENTES

La tercera prueba es una verificación de antecedentes penales, en donde todos deben responder un cuestionario de manera honesta que será verificados por las autoridades. Adén Ocampo, vocero de la policía metropolitana, dijo que todos los candidatos tienen que hacer esta prueba sin importar el puesto que se busque.

Parte del equipo de Telemundo Las Vegas hace la prueba para ser policía, por la cual debe pasar todos los candidatos interesados.

POLÍGRAFO

La cuarta y última prueba es pasar por el polígrafo, en donde todos los candidatos que hayan llegado a este punto tendrán que ser totalmente honestos ya que el aparato detectará si es verdad o no.

Aquellas personas que hayan pasado todas las pruebas, podrán comenzar su camino para convertirse en un miembro de la policía que abarca la ciudad de Las Vegas y las zonas no incorporadas del condado Clark y sus alrededores.

"Somos uno de los mejores departamentos en todos los Estados Unidos" Adén Ocampo, LVMPD

Ocampo reveló que el proceso de selección de los reclutas para su departamento toma alrededor de 8 meses, "la razón es que estamos buscando a las mejores personas calificadas para entrar como policías", dijo.

Tras pasar la primera parte, los candidatos tienen que realizar más pruebas.

Cabe destacar que todas aquellas personas que fallen una prueba no podrán continuar, sin embargo, se notificará a todos el mismo día si se pude volver a participar en el proceso o no, dependiendo de qué parte fue la que no se pasó.

Sobre los 4 participantes de Telemundo Las Vegas que decidieron hacer la prueba, ninguno de ellos logró pasar de la parte física, pero se les permitió continuar hasta el final para poder darse una idea y experimentar por lo que pasan los candidatos para ser oficiales de la policía metropolitana.

Aquellas personas que deseen unirse a alguno de los departamentos de la Policía Metropolitana pueden ingresar en el siguiente enlace.