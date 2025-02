Orbi, el emoji de la Esfera de Las Vegas se presenta ante el mundo

LAS VEGAS.-"Hello World! My name is Orbi", fueron las palabras que se leyeron en La Esfera de Las Vegas, para bautizar al polifacético emoji que viene apareciendo en la pantalla led más grande del mundo desde 2023.

De acuerdo a la ocasión, al emoticón Orbi lo hemos visto lleno corazones para el San Valentín, con un casco de piloto para la Fórmula 1, un suéter de Navidad y hasta con una calcomanía con la frase "Yo voté" para incentivar a los electores.

“Orbi se ha convertido en un fenómeno global y una referencia cultural, cautivando al público de Las Vegas y de las redes sociales con sus múltiples expresiones”, afirmó Chandra Allison, vicepresidenta ejecutiva de ventas y servicios de Sphere Entertainment.

Para sacarle todo el provecho posible al divertido emoji, se lanzó a la venta toda una gama de productos de Orbi, que pueden adquirirse a través de la tienda de comercio electrónico de Sphere.