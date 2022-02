Ofrecen comida gratuita para mascotas en Las Vegas

The Animal Foundation ofrecerá asistencia gratuita de alimentos para mascotas y sin cita previa el sábado de 11:00 de la mañana a 4:00 de la tarde.

A través del programa Keeping Every Person and Pet Together de la Fundación, se brinda asistencia alimentaria a cualquier persona que pueda necesitar recursos adicionales para ayudar a cuidar a sus bebés peludos.

No se requiere inscripción previa para recibir asistencia. La recogida de alimentos para mascotas se realizará en el campus de Animal Foundation en 655 N Mojave Road en el Centro Comunitario de Salvamento de Maddie, a la derecha del Centro de Adopción.

La comida estará disponible tanto para gatos como para perros.

Incluso si no puede venir a recoger comida el sábado, la despensa de comida para mascotas siempre está abierta con cita previa, dijo la fundación en un comunicado.

Para obtener más información sobre la despensa o para hacer una cita para recibir asistencia con alimentos para mascotas, puede enviar un correo electrónico a KEPPT@animalfoundation.com o llamar al 702-955-5910.

“Nuestra despensa de alimentos para mascotas está diseñada para mantener a las mascotas donde pertenecen, en casa con sus amadas familias”, dijo Ariadna Medecki, Gerente de Programas Comunitarios. “En 2021, brindamos asistencia con alimentos para mascotas a más de 500 animales, y esperamos expandir nuestro alcance comunitario con este evento para ayudar a mantener unidas a más familias”.