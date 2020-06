Noche de protesta en Las Vegas acaba con gases lacrimógenos y balas de goma

RENO, Nevada - Después de dos días de protestas violentas en Las Vegas por la muerte de George Floyd en Minnesota, funcionarios de la ciudad y el estado junto con líderes de la comunidad dijeron el domingo que apoyan a las personas que protestan, siempre y cuando lo hagan de manera pacífica.

Mientras tanto, en Reno, el gobernador de Nevada Steve Sisolak activó la Guardia Nacional del estado después de que unos manifestantes dañaron el Ayuntamiento. En una conferencia de prensa el domingo, Sisolak dio un duro mensaje para los manifestantes que vinieron a Reno a protestar: "Salgan de la ciudad".

En Las Vegas, el fiscal general de Nevada, Aaron Ford, dijo que alentaba a "quienes obviamente están realmente sufriendo en este momento, a participar en su derecho constitucional a protestar".

"Deberías hacerlo. Queremos que hagas eso”, dijo. "Sin embargo, queremos que lo hagas pacíficamente".

Varios oficiales de la policía metropolitana resultaron heridos durante las protestas.

Más tarde, el domingo por la noche, los oficiales utilizaron rondas no letales y gases lacrimógenos para separar a una multitud de manifestantes en el lado sur del Strip de Las Vegas, cerca del Mandalay Bay Resort and Casino. No quedó claro de inmediato qué provocó el intercambio.

Algunos manifestantes dijeron al diario Las Vegas Review-Journal que habían sido alcanzados por balas de goma. El periódico dijo que dos de sus reporteros también habían recibido disparos con las rondas, al igual que al menos un reportero de televisión.

En la conferencia de prensa anterior, los líderes de la ciudad pidieron calma pero rechazaron imponer un toque de queda después de que los manifestantes se enfrentaron con la policía las noches del viernes y sábado durante las protestas por la muerte de Floyd, un hombre de la raza negra que falleció después de que una oficina de policía blanco de Minneapolis presionó su rodilla en el cuello de Floyd incluso después de que dejó de moverse y suplicar por aire.

La alcaldesa de Las Vegas, Carolyn Goodman, señaló que hubo discusiones sobre un posible toque de queda para la ciudad. Sin embargo, el alguacil Joe Lombardo dijo que la acción sería "demasiado dura" porque la policía cree que quienes estaban detrás del daño y la destrucción de la propiedad eran extraños, informó la estación de televisión de Las Vegas KSNV.

El alguacil Kevin C. McMahill dijo que el departamento de policía metropolitana hará todo lo posible para asegurarse de que quienes protestan pacíficamente puedan continuar haciéndolo.

"Sin embargo, en el transcurso de los últimos días, sabemos que hay una serie de personas que han venido aquí para crear ilegalidad y miedo, dañar la propiedad y dañar a las personas", dijo.

McMahill agregó que 25 oficiales tuvieron que ser tratados después de ser golpeados por rocas, botellas de agua congeladas o incendios. Los que no protesten pacíficamente serán arrestados, dijo.

La policía desplegó gases lacrimógenos para dispersar a la multitud cerca del centro de Las Vegas el sábado por la noche, y 103 personas fueron arrestadas.

La policía dijo que algunos manifestantes se separaron, donde rociaron graffiti en edificios, destruyeron propiedades y saquearon una casa de empeño después de entrar. Una patrulla fue quemada y otros dos resultaron dañados, junto con edificios de la ciudad y el condado.

Esos arrestos siguieron al arresto de 80 personas el viernes durante una protesta en el Strip de Las Vegas.

Sisolak activó la Guardia Nacional de Nevada el domingo después de que unos manifestantes rompieron ventanas en el Ayuntamiento de Reno y causaron incendios el sábado por la noche. Los funcionarios de la ciudad instituyeron un toque de queda obligatorio inmediato.

La policía disparó gases lacrimógenos contra el edificio, y el Rene Gazette Journal informó que llegó un equipo SWAT para ayudar a dispersar a la multitud. Los incendios fueron extinguidos.

En una conferencia de prensa el domingo en el Departamento de Policía de Reno, la alcaldesa Hillary Schieve dijo que los manifestantes serán procesados. "Si estabas alborotando en nuestras calles y haciendo cosas que eran perjudiciales para nuestra ciudad … no lo toleraremos", dijo.

Al anunciar el toque de queda en un comunicado, los funcionarios de Reno pidieron a los residentes de la ciudad que evitaran el centro de la ciudad, donde una "fuerte presencia policial" entraría en vigor el domingo por la noche.