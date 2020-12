“No hay donde ponerlos”: enfermera de Las Vegas sobre hospitalizaciones

Las hospitalizaciones por COVID-19 en Nevada han roto récords, según reportó la asociación de hospitales del estado, y es que en el último mes se han duplicado un 230%, por lo que las autoridades de salud muestran preocupación por esta tendencia.

Es por esto que las autoridades siguen en estado de alerta y vigilando muy de cerca los números; de hecho, algunos hospitales en el valle ya han comenzado a tomar medidas de precaución ante un panorama que les inquieta, pues además, ya se acercan las fiestas navideñas.

"En la sala de emergencias, la semana pasada, en este momento no tengo números exactos, pero teníamos setenta pacientes esperando una cama. No hay donde ponerlos; no hay enfermeras que puedan cuidar de ellos que es lo más importante”, dijo Yarleny Roa, enfermera en un hospital del valle de Las Vegas.

Roa lleva siete años sirviendo como enfermera en un hospital del valle y aunque no maneja las cifras oficiales de cuántos pacientes han llegado a su lugar de trabajo, dice que según sus cálculos, los números han aumentado significativamente.

“Dentro del hospital en este momento, estamos muy ocupados, no tenemos suficientes trabajadores, no tenemos suficientes enfermeras”, agregó. Da cuenta de una realidad que se ha visto reflejada en las cifras más recientes de la asociación de hospitales de Nevada.

Las estadísticas muestran que las hospitalizaciones han aumentado a un 230%, duplicando la cantidad de pacientes admitidos por COVID-19 en los hospitales del valle durante el último mes.

De hecho, algunos centros médicos han tomado medidas de precaución para evitar la sobrecarga de tareas en el personal, como por ejemplo el UMC cuya gerencia decidió suspender durante la próxima semana los servicios quirúrgicos para adultos, a menos que sean una emergencia.

Clínicas más pequeñas también reportan un aumento en llamadas, “hemos visto llamadas que llegan relacionadas con el COVID que han aumentado de un 10 a un 15% yo diría”, dijo el doctor George Constantine.

Autoridades de salud también muestran su preocupación por el hecho de que se acercan las fiestas de Navidad, por lo que los expertos siguen pidiendo a la comunidad tomar las medidas de precaución e higiene que ya sabemos.