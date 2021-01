Nevada responsabiliza al gobierno federal por retraso en vacunaciones

Aproximadamente dos tercios de las vacunas de COVID-19 que Nevada ha recibido del gobierno federal permanecen en viales. Solo seis estados han administrado menos dosis per cápita que Nevada, según muestran los datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos.

Ahora, cuatro semanas después de recibir su primer envío de vacunas y después de luchar para administrar las dosis a la velocidad que originalmente se anticipó, Nevada está haciendo cambios en su plan de distribución diseñado para que las inyecciones lleguen a los brazos de los residentes más rápidamente.

Los funcionarios de salud pública anunciaron planes el lunes para reemplazar el plan de distribución por niveles del estado, que delineaba los grupos prioritarios y ordenaba a los proveedores que se movieran por ellos en secuencia.

Según el nuevo plan del estado, una vez que se ofrezcan las vacunas a todos los trabajadores de atención médica de primera línea y a los residentes de instalaciones de atención a largo plazo, se indicará a los proveedores que vacunen simultáneamente a los grupos de alto riesgo, incluidos los residentes con afecciones subyacentes y los trabajadores de primera línea que el estado considere esenciales, como maestros, trabajadores de la industria de servicios, legisladores estatales y trabajadores de la industria minera.

El plan de Nevada también reduce el umbral de edad para la distribución de prioridades en la población de 75 a 70 años.

“Algunos estados podrían no considerar esenciales a los trabajadores de la hotelería, si no tienen una gran industria hotelera, es posible que eso no tenga sentido para ellos, pero en el estado de Nevada, son esenciales; se presentan a trabajar todos los días, están en la primera línea de la exposición pública y ciertamente son esenciales para que el estado vuelva a encarrilarse y se recupere”, dijo Michelle White, jefa de personal del gobernador Steve Sisolak.

Desde mediados de diciembre, Nevada ha recibido 170,400 dosis de vacunas; los proveedores han registrado casi 62,000 dosis en el sistema de seguimiento de Nevada.

La jefa de la Oficina de Salud de Nevada, Candice McDaniel, atribuyó la implementación incompleta a la falta de notificación previa del gobierno federal, que alerta a los funcionarios de cuántas dosis están programadas para entregarse con una semana de anticipación.

"Lo que realmente estamos presionando desde el nivel federal es mucha más proyección", dijo. "Si podemos obtener ese tipo de información, seremos mejores como programa estatal para apoyar a nuestra comunidad".

Sisolak dijo que el gobierno federal había puesto a los equipos de vacunación estatales y locales en "una posición imposible" para adivinar cuántas personas se deben preparar para vacunar; dijo que los $3 mil millones asignados por el gobierno federal a fines de diciembre para la distribución de vacunas reforzarían los esfuerzos, pero habrían sido más útiles si se aprobaran mientras los estados planificaban los esfuerzos de distribución.

El reconocimiento del lanzamiento más lento de lo esperado difiere de los comentarios anteriores, en los que Sisolak se centró en infundir fe en los esfuerzos de inmunización.

En octubre, dijo que confiaba en la capacidad de Nevada para distribuir la vacuna a pesar de la falta de fondos federales. El 30 de diciembre, proclamó que el lanzamiento fue un éxito, describió la distribución como fluida y atribuyó las bajas tasas de administración a los retrasos en la entrada de datos.

“Al igual que en cualquier otro estado al que se le ha encomendado la tarea de ejecutar completamente el programa de vacunación más grande de la historia, ha habido desafíos. En lugar de ignorar o negar los desafíos que enfrentamos, nos comprometeremos a identificarlos y encontrar soluciones”, dijo en una conferencia de prensa el lunes.

La directora de inmunización, Shannon Bennett, dijo que la escasez de personal también contribuyó al ritmo del lanzamiento de la vacuna, especialmente porque los vacunadores administran e informan las dosis.

En los últimos tres días, los vacunadores han pasado aproximadamente 400 horas ingresando datos en el sistema de informes del estado, dijo.

Sisolak también anunció una extensión de las medidas de mitigación actuales, que incluyen limitar las empresas al 25% de su capacidad y las reuniones privadas a no más de 10 personas de un máximo de dos hogares.

Aunque tenía la intención de que las medidas fueran más temporales cuando las anunció por primera vez en noviembre, dijo que en medio del aumento implacable, tenía que extenderlas para garantizar que los hospitales retengan la capacidad de tratar a todos los pacientes necesitados.

La semana pasada, Nevada batió récords de recuentos de casos de coronavirus en un solo día y número de muertes y el 80% de las camas de hospital con personal del estado están ocupadas.