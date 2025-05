Nevada: patrocinadores de la expansión del crédito cinematográfico, confiados a pesar de informes críticos

Quienes apoyan los dos proyectos de ley para ampliar significativamente los créditos fiscales para el cine en Nevada mantienen su confianza en sus propuestas, incluso después de que recientes informes estatales pusieran en duda su viabilidad financiera.

En correspondencia compartida con The Nevada Independent, la senadora Roberta Lange (demócrata por Las Vegas) criticó un informe independiente encargado por la Oficina del Gobernador para el Desarrollo Económico (GOED, por sus siglas en inglés), que indica que el análisis de su proyecto de ley (SB220) contiene conclusiones erróneas y engañosas.

Mientras tanto, los promotores del proyecto de ley patrocinado por la asambleísta Sandra Jauregui (demócrata por Las Vegas) y liderado por Sony Pictures y Warner Bros. Discovery (AB238), no cuestionaron las conclusiones del informe, pero proporcionaron contexto adicional sobre por qué el análisis de terceros difería de sus propias estimaciones fiscales.

Las respuestas reflejan la confianza que cada parte tiene en sus propias propuestas de cara a la recta final del periodo de sesiones legislativas. Dada la precaria situación financiera del estado, los legisladores se muestran escépticos sobre si los beneficios económicos proyectados serán suficientes para compensar la expansión masiva del crédito fiscal.

Lange ha propuesto una fusión de las dos propuestas que reduciría la asignación de créditos fiscales cinematográficos a cada proyecto, pero aumentaría el costo total a aproximadamente $2,200 millones en 18 años, informó The Indy el miércoles.

Los informes encargados por la GOED, publicados inicialmente por The Indy y realizados por la firma Applied Economics, con sede en Arizona, pusieron en duda la viabilidad económica a largo plazo de ambas propuestas. Si bien esperaban un retorno económico significativo de la inversión (es decir, un efecto dominó en la economía, que reconocieron era difícil de predecir), los análisis estimaron que la cantidad de ingresos fiscales directos recuperados estaría muy por debajo del punto de equilibrio considerando la cantidad de créditos fiscales invertidos.

En otras palabras, los proyectos de ley podrían beneficiar a la economía en general, aunque generarían un retorno de la inversión negativo si se consideran solo los fondos públicos involucrados.

¿Acaso esto disuade a los legisladores que pronto podrían decidir el futuro de la idea?

Varios legisladores prominentes, incluyendo a la líder de la mayoría del Senado, Nicole Cannizzaro (demócrata por Las Vegas), y a la presidenta del Comité de Finanzas del Senado, Marilyn Dondero Loop (demócrata por Las Vegas), declararon a The Nevada Independent el martes que aún estaban evaluando las propuestas. Jauregui y la presidenta de presupuesto de la Asamblea, la asambleísta Daniele Monroe-Moreno (demócrata por North Las Vegas), las dos principales patrocinadoras del proyecto de ley respaldado por Sony y Warner Bros., declararon el martes que no habían leído el informe estatal.

Sin embargo, el asambleísta Brian Hibbetts (republicano por Las Vegas), uno de los varios miembros que votaron para que el proyecto de ley respaldado por Sony se retirara del comité, reservándose el derecho a modificar su voto en el pleno, declaró que si bien no había leído el informe completo, el reporte inicial "no augura nada bueno, en mi opinión, para ninguna de esas medidas". Los progresistas han rechazado la medida del crédito fiscal para el cine. La directora ejecutiva de Battle Born Progress, Shelbie Swartz, afirmó que los análisis de la GOED demuestran que la ampliación de los créditos fiscales para el cine es insostenible.

"Estos créditos fiscales son y siempre han sido una ayuda corporativa sin precedentes", declaró Swartz. "Ahora, los legisladores y los nevadenses de todo el mundo merecen transparencia y la publicación completa de este análisis para ver cuán perjudicial es realmente este acuerdo", agregó.

El proyecto de ley de Lange

El informe estatal trajo noticias particularmente negativas para el proyecto de ley de Lange, que aún no ha sido escuchado en un comité financiero crucial. Su propuesta exige $1,600 millones en créditos fiscales para el cine a lo largo de un período de 18 años (el programa actual de créditos fiscales para el cine, en cambio, reservaría $180 millones durante ese mismo período) y la creación de una organización sin fines de lucro que apoye a un centro de investigación afiliado a la Universidad de Nevada en Las Vegas.

La estimación del informe independiente sobre los ingresos fiscales estatales y locales para la propuesta de Lange fue un 341% y un 169% inferior, respectivamente, al análisis de la firma contratada por Birtcher Development y otros patrocinadores. Reconoció que estas discrepancias probablemente se debieran a diferencias en el modelo y la metodología.

El análisis también preveía una disminución significativa en el retorno fiscal de la inversión (dólares del contribuyente) en el proyecto de ley de Lange.

En una respuesta compartida con The Nevada Independent, Lange rechazó el modelo de impacto económico del informe independiente, que se basa en supuestos históricos y es uno que el estado utiliza frecuentemente para los análisis económicos. Cuando los proponentes del proyecto de ley encargaron un análisis económico, éste se basó en un modelo que utilizaba datos de mercado en tiempo real, dijo.

"Si bien valoramos el rigor analítico, rechazamos la sugerencia de que las suposiciones históricas de categorías de empleo no relacionadas deban determinar las oportunidades futuras para Nevada y sus ciudadanos", declaró Lange en su respuesta.

Lange afirmó que el análisis "subestima considerablemente los efectos en la creación de empleo y los ingresos de los trabajadores locales" al prever que el 25% de los empleos creados provendrían de fuentes locales, mientras que los promotores proyectan que esa cifra en realidad sería del 75%. Esta delimitación no se describe específicamente en el informe.

Lange también criticó el informe por no abordar un período de aceleración de tres años, que, según afirmó en una entrevista, habría aumentado las cifras estimadas de empleos e ingresos. Los promotores de su proyecto de ley también afirmaron que creen que el informe describió erróneamente el tipo de empleos que se crearían, lo que resultó en una estimación inferior de los salarios.

Y criticó el informe por dudar de la verificabilidad del turismo relacionado con la producción cinematográfica "a pesar de los sólidos precedentes de la industria y los recientes estudios comparativos globales", citando un estudio sobre los créditos fiscales cinematográficos de Nevada realizado el año pasado.

Proyecto de ley de Sony y Warner Bros.

La AB238, patrocinada por Jauregui, propone asignar $95 millones anuales en créditos fiscales transferibles para películas durante 15 años a partir de 2028. Esto representa un aumento del 850% con respecto a la cantidad que se reservaría bajo el programa estatal de créditos fiscales para películas.

Una versión enmendada también crearía un distrito especial de entretenimiento para canalizar los ingresos de ciertos impuestos locales relacionados con la producción cinematográfica hacia el Distrito Escolar del Condado de Clark para fortalecer los programas de preescolar. Existen diferentes estimaciones sobre la cantidad de plazas de preescolar que cubriría, que oscilan entre el 2% y el 5% de la necesidad actual.

El informe independiente sobre el proyecto de ley de Jauregui mostró un retorno fiscal de la inversión ($0.52 por cada dólar invertido) superior al proyectado por los promotores de la medida ($0.46 por cada dólar). Sin embargo, el análisis independiente indicó que esto "no garantiza que se generen suficientes nuevos ingresos fiscales para que este tipo de incentivo sea sostenible". En respuesta al informe, los promotores del proyecto de ley de Jauregui declararon a The Indy que, si bien el análisis preveía una rentabilidad económica ligeramente menor a lo largo del período de 15 años, esto probablemente se debió a diferentes tipos de cálculos, como el importe de las ventas por pie cuadrado de terreno.

Los promotores también reconocieron que su propio informe podría haber sido demasiado conservador en cuanto a los impuestos sobre las ventas y el uso relacionados con la construcción, lo que podría justificar una reevaluación futura.

Esta historia fue publicada originalmente por The Nevada Independent y distribuida a través de una asociación con The Associated Press.