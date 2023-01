Nevada emite aviso de salud pública por cannabis tratado con pesticida tóxico

La Junta de Cumplimiento de Cannabis de Nevada emitió un aviso de salud pública el jueves después de recibir la notificación de que algunos productos de cannabis fueron tratados con un pesticida no aprobado.

Clark Natural Medicinal Solutions, LLC, trató cannabis entre el 23 de julio de 2021 y el 5 de enero de 2023 con Ethephon (etefón, en español), según el aviso de salud. Esto incluye comestibles infundidos, flores infundidas, pre-rollos infundidos y concentrados de cannabis.

Se cree que los productos afectados se vendieron entre el 31 de agosto de 2021 y el 9 de enero de 2023.

El etefón es un regulador del crecimiento de las plantas que se usa para promover la maduración de la fruta y la inducción de flores y es moderadamente tóxico cuando se inhala, se ingiere o se expone por vía dérmica, según la Agencia de Protección Ambiental.

Todos los productos de cannabis vendidos por establecimientos autorizados deben tener etiquetas de productos cerca de la parte superior del empaque, que indicarán el establecimiento de cultivo en el que se cultivó el cannabis y la fecha de cosecha.

Puede acceder a la lista de productos a través de este enlace para determinar si compró o consumió un producto afectado.

“No hay razón para creer que las instalaciones de venta de cannabis o las instalaciones de prueba de cannabis tenían conocimiento del uso de este pesticida no aprobado; Ethephon no está en la lista de pesticidas que deben buscar las instalaciones de prueba, y sus métodos de prueba no están configurados para la detección de Ethephon”, agregó el aviso de salud pública.

No hubo informes conocidos de enfermedades en el momento de la publicación del aviso el jueves por la tarde.