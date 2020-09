Nevada bloquea atribución de cargos de homicidio intencional en casos de DUI fatales

La Corte Suprema de Nevada ordenó un cambio en el manejo de los casos de DUI que involucran accidentes fatales al prohibir a los fiscales acusar a los acusados ​​de homicidio en segundo grado (asesinato intencional).

La decisión emitida el lunes se debió a un caso en el que las autoridades dijeron que un hombre causó un accidente fatal después de conducir con marihuana en su sistema y acelerar, informó el periódico Las Vegas Review-Journal.

La presidenta de la Corte Suprema, Kristina Pickering, escribió la orden firmada por los otros seis jueces concluyendo que el estado no puede presentar un cargo de homicidio en segundo grado por una muerte como resultado de DUI.

“Aunque se puede inferir malicia de los hechos de este caso, lo que apoyaría un cargo de homicidio en segundo grado, la Legislatura se ha adelantado a dicho cargo para los casos de asesinato vehicular no intencional”, escribió Pickering.

El fiscal de distrito del condado de Clark, Steve Wolfson, dijo que la decisión resultaría en que los fiscales desestimaran los cargos de homicidio en segundo grado en al menos cinco casos. Sin embargo, dijo que "ninguno de esos casos sería descartado por completo".

Una posible respuesta a la orden sería convencer a la Legislatura de que debería haber penas más severas en los casos de muerte por DUI por delitos graves "donde las personas viajan a velocidades excesivas y exhiben un comportamiento extraordinariamente imprudente", dijo Wolfson.

La orden del tribunal superior básicamente revirtió una decisión anterior en el caso contra Ronald Leavell. Las autoridades dijeron que él viajaba entre 70 y 142 mph a través de un vecindario residencial de Las Vegas.

Los abogados de Leavell, Deborah y David Westbrook, quienes apelaron su cargo de homicidio en segundo grado en el accidente de 2017, elogiaron la decisión. “La intención importa, por eso tenemos diferentes leyes para diferentes cosas”, dijo David Westbrook.

Un cargo de homicidio en segundo grado "no desalienta a nadie de cometer un acto imprudente porque es un acto imprudente; no se puede convencer a las personas de que no hagan algo que no tenían la intención de hacer", dijo David Westbrook.