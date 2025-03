Nevada no facturó $33 millones en costos de extinción de incendios fuera del estado, según auditoría

La División Forestal de Nevada (NDF, por sus siglas en inglés) proporcionó más de $32 millones en equipos y servicios de extinción de incendios a otros estados entre 2020 y 2024 sin facturarlos, según una auditoría estatal de la agencia.

La auditoría determinó que la división no facturó $32.7 millones en gastos totalmente reembolsables por incidentes de incendios fuera del estado debido a "una falta de supervisión adecuada".

Con un presupuesto de apenas $4.5 millones, la NDF depende de fondos de contingencia y anticipos para las operaciones en curso y solicita fondos regularmente a los legisladores.

En 2023, los legisladores recibieron una solicitud de $15 millones de la división. Finalmente aprobaron la solicitud, pero expresaron su preocupación por las finanzas de la división y ordenaron una auditoría.

La auditoría, que se completó el año pasado y se presentó a los legisladores en enero, mostró altas tasas de rotación en el departamento de facturación de la división y prácticas de facturación confusas.

"Alguien tiene que hacer una lista, revisarla dos veces y pagar las malditas facturas para que podamos obtener dinero en este maldito estado", dijo la senadora Marilyn Dondero Loop, demócrata por Las Vegas, durante la reunión de enero.

Al mismo tiempo, la división solicitó un total de $44 millones al estado entre 2021 y 2024 para pagar los gastos de extinción de incendios debido a un sistema enrevesado de quién paga la contención de fuegos forestales y cuándo.

La división está abordando los problemas planteados en la auditoría, dijo Kacey KC, silvicultor estatal y guardián de incendios, a The Nevada Independent en una llamada en febrero. Indicó que un nuevo sistema de facturación ha resuelto muchos de los problemas encontrados en la auditoría.

Además, la división está buscando el reembolso de los costos identificados en la auditoría: durante los últimos meses, se han emitido más de $25 millones en facturas a otras entidades y se ha devuelto $1 millón.

"Están impulsando febrilmente las cosas allí", dijo.

Controlar los costos

La NDF comienza cada año con $4.5 millones ($2.5 millones en fondos generales y $2 millones en ingresos del condado), pero la división gasta unos $24 millones en un año promedio de incendios, según le dijo KC a The Nevada Independent. Cada año, la división solicita a los legisladores anticipos o fondos complementarios.

Durante la sesión legislativa de 2023, el director del Departamento de Conservación y Recursos Naturales de Nevada (DCNR, por sus siglas en inglés), James Settelmeyer, presentó una solicitud a los legisladores por $10 millones en fondos suplementarios para la división forestal, que está bajo el paraguas del DCNR, y luego aumentó esa petición a casi $15 millones.

Pero, como la auditoría identificó más tarde, debido a que la división mezcló sus costos de extinción de incendios dentro del estado con los incurridos para ayudar con los fuegos fuera del mismo, no había forma de identificar cuánto dinero se estaba gastando en combatir los siniestros en Nevada en comparación con los ocurridos en otras entidades.

Durante una reunión del Comité de Finanzas del Senado en 2023, el exsenador Pete Goicoechea (republicano de Eureka) le dijo a Settelmeyer: "Lo que realmente me molesta es que no estamos realmente calculando cuánto nos está costando anualmente… En algún momento vamos a tener que averiguar cuánto nos está costando en un año determinado y qué nos deben las agencias federales o nuestros socios fuera del estado".

"No hemos tenido el control de ello en los últimos 10 años, pero seguro que nos gustaría tenerlo", agregó.

Quién paga los servicios de prevención de incendios forestales depende de las agencias involucradas en el incidente, el punto de origen del fuego y varios otros factores.

Cuando un incendio arde en Nevada en terrenos estatales o privados, o en los supervisados ​​por uno de los 32 cooperadores locales con los que se asocia la NDF, los costos recaen en la división forestal. En 2013, la Legislatura de Nevada aprobó el Programa de Protección contra Incendios Forestales para permitir que el estado brinde asistencia financiera y de extinción de fuegos a los distritos participantes durante un siniestro de este tipo. En 2019, se quemaron 1.06 millones de acres en Nevada; el año siguiente ardieron solo 137,000.

Cuando un fuego se inicia en otro estado y luego se extiende a Nevada, los costos se comparten entre los estados y las agencias que responden y, por lo general, se dividen en función del porcentaje de superficie quemada. Estos incendios suelen ser los que tardan más en concretarse debido a su complejidad.

Esto ocurrió en el incendio Tamarack de 2021, que quemó casi 69,000 acres en California y Nevada.

Cuando Nevada envía recursos a incendios que arden en otros estados o en terrenos federales, otras agencias estatales o federales son responsables del reembolso. Esos incendios pueden tener el tiempo de respuesta más rápido para el reembolso.

Casi todos los incendios en Nevada se extienden entre múltiples jurisdicciones, dijo KC a The Nevada Independent, estimando que entre el 90% y el 95% de lo que el estado aún no ha recaudado proviene del gobierno federal.

Los legisladores finalmente aprobaron la solicitud de financiación para 2023 según la SB480, pero con la salvedad de que se realizara una auditoría de la división para comprender mejor su presupuesto. La NDF fue auditada por última vez hace unos cinco años, según los auditores de la Oficina de Asesoría Jurídica Legislativa (LCB, por sus siglas en inglés), pero esa auditoría no se centró en las prácticas de facturación.

Hallazgos de la auditoría y avances

En enero, después de completar la auditoría, la NDF volvió a pedir dinero a los legisladores, esta vez solicitando un anticipo temporal de $11 millones para financiar los esfuerzos de extinción de incendios del Comité de Finanzas Interino, que aprobó la solicitud.

"Esta es exactamente la razón por la que en la última sesión presenté la información de la auditoría. Creo que es importante que, si vamos a apoyarlos, sepamos qué está pasando", dijo Dondero Loop en enero. "Necesitamos tener alguna garantía de que comenzarán a facturar de inmediato", agregó.

La NDF cuenta con media docena de empleados en su unidad de negocio de incidentes para procesar facturas y recibos. Pero los seis puestos de la unidad de negocio han experimentado una rotación significativa y, en promedio, quienes ocupan las posiciones han durado un año o menos y no están familiarizados con la facturación de incendios forestales, afirmó KC.

En diciembre, el departamento tenía tres vacantes: dos de ellas ya se han cubierto, pero una sigue abierta. La NDF contrató a un contratista y transfirió a alguien de otro departamento para que ayude con las facturas.

"No somos los únicos que estamos sufriendo una baja de personal. Todo el mundo está sufriendo una baja de personal", afirmó.

Los auditores encontraron errores generalizados en el departamento de facturación.

En las facturas emitidas por la NDF, algunas contenían errores, mientras que otras no incluían todos los costos permitidos.

En el caso de los incendios en los que Nevada dividió los costos con otros estados y emitió facturas, casi la mitad de los cargos finales se calcularon incorrectamente, según la auditoría, lo que provocó que la NDF facturara de menos a otras jurisdicciones aproximadamente $614,000.

La NDF también pagó de más a otras agencias: los auditores analizaron 30 facturas emitidas a Nevada entre 2022 y 2024 y descubrieron que la división pagó de más alrededor de $250,000.

Durante la misma reunión de 2023 en la que los legisladores expresaron su preocupación por las prácticas de facturación de la división, la dirección de la NDF declaró que la agencia estaba a mitad de camino de emitir las facturas correspondientes a ese año. Sin embargo, la auditoría mostró, y la NDF confirmó, que no se procesó ninguna, en parte debido al cambio de la división de un sistema de facturación en papel a uno automatizado.

Durante años, el departamento de facturación de la NDF dependió de un sistema de facturación en papel, con algunas facturas de miles de páginas. En 2023, cambió a un sistema computarizado que no fue capaz de emitir facturas hasta octubre de 2024, parte de la razón por la que la agencia se atrasó aún más en la facturación.

"El nuevo sistema resuelve muchos de los problemas en esa auditoría", dijo KC.

KC indicó que la división está trabajando agresivamente para abordar los problemas descubiertos por la auditoría, que contenía 13 recomendaciones, como desarrollar ciertas políticas y procedimientos y revisar sus cálculos de presupuesto de cinco años.

En una carta del 31 de diciembre a la división de auditoría de la LCB, KC escribió que la NDF "ha avanzado mucho durante el último año para abordarlas y lograr las eficiencias recomendadas establecidas en esta auditoría".

La división ha actualizado sus políticas y procedimientos, dijo a The Nevada Independent, "por lo que todos están trabajando sobre la misma base con el nuevo sistema de facturación automatizado".

El plan de 60 días de la NDF para la acción correctiva debe presentarse el 14 de abril. Un informe semestral sobre el estado de las recomendaciones debe presentarse el 14 de octubre.

Esta historia fue publicada originalmente por The Nevada Independent y distribuida a través de una asociación con The Associated Press.