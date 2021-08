Mujer de Las Vegas narra la brutal golpiza que recibió en 7-Eleven

Una mujer del valle reveló a Telemundo Las Vegas su experiencia luego de haber sido golpeada brutalmente en las afueras de un 7-Eleven el pasado 17 de julio por una pareja, a quien dijo que no conocía.

“Sé que no se supone que viva asustada”, dijo Erika Cortez, de 19 años, quien narró la experiencia tras la agresión y acotó: “desperté en el hospital porque realmente no recuerdo nada”.

El incidente se dio en un 7-Eleven de Las Vegas cuando Cortez entró al negocio y una mujer entró poco después. En el video se puede ver cómo posteriormente es empujada afuera de la tienda y golpeada brutalmente por una pareja.

Reveló que tras ser golpeada hasta perder el conocimiento, los sospechosos se llevaron sus pertenencias, “veo a esta gente en mi cabeza todo el tiempo, no puedo sacar sus caras de mi cabeza”, aseveró. Ahora se pregunta por qué fue atacada si no cruzaron palabras para nada y no se conocían.

Durante la entrevista con Telemundo Las Vegas, Cortez aseguró que el hombre admitió en redes sociales que la golpeó primero, que estaba orgulloso y que habría dicho que lo volvería a hacer. Poco después de la entrevista, indicó que se enteró que la policía había arrestado a los sospechosos.