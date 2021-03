Muestran hacinamiento en centro donde procesan a menores y familias migrantes

DONNA, Texas - Este martes se presenció a más de 500 niños migrantes apiñados en habitaciones con paredes de plástico construidas para 32 personas, sentados a centímetros de distancia sobre tapetes con mantas de aluminio en el centro de detención más grande de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) para niños no acompañados, que está ubicado en Donna, Texas.

El principal centro de procesamiento de niños de CBP es un complejo de carpas blancas en el Valle del Río Grande de Texas, donde hasta la mañana de este martes albergaba a más de 4,100 migrantes, y más de 3,400 de ellos eran niños que viajaron solo a la frontera entre Estados Unidos y México. El resto de los migrantes alojados eran familias.

La instalación, diseñada para 250 personas según las pautas de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) durante la pandemia de coronavirus, ha tenido que adaptarse en medio de un aumento en las familias y los niños no acompañados que cruzan la frontera.

La administración de Biden permitió a los periodistas ver las condiciones por primera vez desde que la instalación abrió el 9 de febrero.

Era una imagen sombría.

Un espacio de 3,200 pies cuadrados (297 metros cuadrados) se había dividido en varias habitaciones para 32 niños cada una según las pautas de los CDC. Cada una separada por gruesas paredes de plástico en lugar de la cerca de tela metálica utilizada por administraciones anteriores. A pesar de las recomendaciones de salud, una de las "cápsulas" contenía casi 700 niños, otra tenía casi 600 y otras tenían poco más de 500. Todos usaban máscaras, pero las pruebas de COVID-19 no se realizan a menos que muestren síntomas.

Las puertas de las habitaciones estaban abiertas para permitir el libre movimiento, pero había poco espacio para deambular y nadie para jugar. La mayoría de los niños simplemente se sentaron en el suelo juntos, charlando en voz baja. Algunos estaban envueltos en mantas de aluminio. Las luces se atenúan por la noche.

Los niños, la mayoría de entre 13 y 17 años, están separados por edades. Las familias ocuparon una cápsula separada que estaba menos concurrida que las habitaciones abarrotadas para niños mayores.

El senador Cruz dijo después de su recorrido por la frontera entre México y Texas, que la instalación de Donna, donde llevan los niños migrantes, está superpoblada, culpando al gobierno de Biden por no detener el flujo de personas que llegan a través de la frontera desde México.

Una habitación para niños de “tierna edad” de 3 a 9 años consistía en un parque con paredes con tapetes en el piso y mucho más espacio que los ocho compartimentos para niños mayores. Un niño de 11 años cuidó a su hermana de 3 años y un niño de 17 cuidó a su recién nacida.

"Soy un agente de la Patrulla Fronteriza. No me inscribí para esto ," dijo Oscar Escamilla, oficial ejecutivo interino del sector del Valle del Río Grande de la Patrulla Fronteriza, mientras miraba a los niños más pequeños.

Los niños son procesados ​​en la tienda de campaña en la ciudad de Donna antes de ser llevados a centros de atención a largo plazo administrados por Servicios Humanos y de Salud de Estados Unidos (HHS) y luego colocados con un miembro de la familia, pariente o patrocinador.

Aproximadamente dos docenas de unos 270 niños que fueron transferidos al HHS al mediodía dieron positivo por COVID-19, la única vez que se les hace la prueba a menos que presenten síntomas antes. Escamilla dijo que la tasa de positividad general en las instalaciones de Donna fue de alrededor del 14%.

Mientras se preparaban para irse, los niños que dieron negativo en la prueba de COVID-19 jugaron fútbol en el área de recreación al aire libre, donde pueden ir tres veces al día cuando se limpian sus cápsulas. Aquellos que dieron positivo por el virus se reunieron alrededor de bancos de metal a un lado y todavía irán a los centros del HHS.

La Patrulla Fronteriza está deteniendo a muchos más niños por día de los que está tomando el HHS, lo que genera una gran acumulación de casos. Se supone que la Patrulla Fronteriza no debe detener a los niños durante más de tres días, pero el HHS carece de espacio.

Más de 2,000 niños han estado en las instalaciones de Donna durante más de 72 horas, incluidos 39 durante más de 15 días. Un niño llevaba allí 20 días. La estancia promedio fue de 133 horas.

“La intención de la Patrulla Fronteriza no es la detención. No estamos en el negocio de la detención, ” dijo Escamilla, el funcionario que supervisó la gira de prensa. "Nos vemos obligados a entrar en el negocio porque no podemos entregárselos a nadie".

Actualmente, HHS aloja a niños en centros de convenciones en Dallas y San Diego y está abriendo sitios a gran escala en San Antonio, El Paso y otros lugares.

Se está construyendo una gran instalación de HHS cerca del centro de detención en Donna, separada por una cerca de alambre. El ruido de los equipos de construcción llenó el aire cerca de siete autobuses que iban a llevar a los niños a otras instalaciones del HHS.

Alrededor de 250 a 300 niños ingresan diariamente a las instalaciones de Donna y muchos menos se van, una diferencia "desigual" que, según Escamilla, estaba provocando condiciones de mayor hacinamiento. Este lugar ha albergado hasta 4,600 migrantes.

Más de 17,000 niños no acompañados estaban bajo la custodia de los Estados Unidos. Hasta el lunes, unos 12,000 con HHS y el resto con Aduanas y Protección Fronteriza. El lunes, 446 niños pasaron a la custodia de CBP, pero solo 229 fueron al HHS.

El HHS, que abrió el martes una instalación para 500 niños en Fort Bliss en Texas, está trabajando para construir hasta una capacidad de 13,500 camas, dijo el portavoz Mark Weber.

Varios cientos de niños y adolescentes cruzan la frontera a diario, la mayoría huyendo de la violencia, la pobreza o los efectos de los desastres naturales en Centroamérica. El presidente Joe Biden se ha negado a reanudar la práctica de su predecesor de expulsar a los niños no acompañados.

Más de la mitad han estado bajo custodia más allá del tiempo límite establecido por la administración de Biden.

Pero su administración ha seguido expulsando a adultos en virtud de una declaración de salud pública relacionada con el coronavirus promulgada por el expresidente Donald Trump, que es el Título 42. Biden también ha tratado de expulsar a la mayoría de las familias que viajan juntas, pero los cambios en la ley mexicana han obligado a los agentes a liberar a muchos padres e hijos en los Estados Unidos.

En algunos casos, los padres a los que se les negó la entrada a los Estados Unidos han enviado a sus hijos a cruzar la frontera solos, con la esperanza de que eventualmente los coloquen con familiares.

Biden se ha enfrentado a una intensa presión para brindar más transparencia a la forma en que se trata a un gran número de niños migrantes. En la primera visita de su administración a las instalaciones de detención de Donna, dos periodistas de The Associated Press y un equipo de CBS compartieron mensajes de texto, fotos y videos con otros medios de comunicación como parte de un acuerdo colectivo.

En la instalación, los niños ingresaron a una carpa con piso de tierra y tres filas de asientos estilo graderío. Unos 60 niños esperaban ser admitidos el martes, todos con máscaras y sentados juntos.

Luego van a una pequeña habitación para inspeccionar los piojos y la sarna y para un chequeo general de salud, incluso si tienen fiebre.

La instalación cuenta con asistentes médicos y enfermeras practicantes, que realizan pruebas psicológicas, incluida la pregunta de los niños si han tenido pensamientos suicidas. Allí se quitan todos los cordones de los zapatos para evitar dañar a nadie.

En medio del fuerte zumbido de los conductos de ventilación del aire acondicionado, se lleva a los niños a una sala para su procesamiento, y a cualquier persona de 14 años o más se le toma una fotografía y se le toman las huellas digitales. Los niños más pequeños no lo hacen.

En otra habitación, los agentes les preguntan si tienen un contacto en los Estados Unidos y permiten que el niño hable con ellos por teléfono. Escudos de plástico separan a los agentes y a los niños, que están sentados en las mesas. Reciben brazaletes con un código de barras que muestra un historial de cuándo se ducharon, afecciones médicas y cualquier otra información personal.

Todos los niños reciben avisos para que se presenten en la corte de inmigración, despejando el camino para que sean entregados a Servicios Humanos y de Salud. Cerca de 1,200 niños estaban listos para ser liberados el martes, pero no había a dónde enviarlos, dijo Escamilla.