La policía de North Las Vegas está investigando un accidente en el que una persona terminó perdiendo la vida en la intersección de Las Vegas Boulevard y Lake Mead Boulevard durante la tarde del lunes 26 de abril.

De acuerdo con las autoridades, todo sucedió alrededor de las 7:30 p.m. cuando una motocicleta se terminó estrellando contra una camioneta en la intersección.

Autoridades dicen que información preliminar indica que el motociclista se pasó la luz roja del semáforo cuando chocó contra la camioneta, el conductor del vehículo permaneció en el lugar y cooperó con las autoridades.

El motociclista terminó perdiendo la vida en el lugar y se sospecha que la velocidad fue un factor en el accidente, aunque de momento se desconoce si el manejar bajo los efectos del alcohol o drogas jugó un papel.

No se reveló la edad ni la identidad de la víctima, pero la investigación continúa. La policía dijo que el conductor de la camioneta no estaba bajo la influencia de ninguna substancia y que no se cree que el exceso de velocidad de su parte fue un factor.