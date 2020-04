Miles de estudiantes del condado Clark ausentes de clases durante aislamiento

La pandemia del coronavirus le ha cambiado a la vida a muchas personas y entre esas personas, los estudiantes del Distrito Escolar del Condado Clark fueron de los primeros en verse afectados por el cierre de escuelas.

Pero a pesar de que el CCSD cerró las escuelas, el gobernador anunció en su conferencia de prensa sobre el cierre de negocios no esenciales, que el que los estudiantes no estén yendo a clases no significa que es un tiempo de vacaciones.

Desde la cancelación, el CCSD ha estado trabajando para llevar tabletas electrónicas a los estudiantes del condado Clark para que puedan estudiar de manera virtual, pero el distrito escolar reveló que miles de alumnos no se han registrado para el plan de clases en línea.

Personal del distrito dice que ha estado tratando de localizar a miles de ellos que habrían hecho caso omiso de la orden de las autoridades de continuar el año escolar desde casa, por lo que han analizado maneras de combatir el ausentismo.

Entre las medidas que el CCSD implementará se encuentran visitas a casas de los estudiantes que no se hayan registrado para recibir clases a distancia; lo que estaría a cargo de maestros, directores, consejeros y personal administrativo de las escuelas.

El CCSD tiene en su página un link para que los padres puedan informarse sobre la educación en línea y lo nesario para que los estudaintes no pierdan más clases durante la pandemia.