MGM anuncia regreso de espectáculos en el Strip de Las Vegas

La cadena de hoteles y casinos MGM Resorts anunció a través de un comunicado de prensa el regreso de espectáculos en el Strip de Las Vegas tras los cierres derivados por las restricciones que se dieron por la pandemia del coronavirus.

De acuerdo con los lineamientos que fueron establecidos por el gobierno del estado de Nevada, la compañía tomó la decisión de continuar con 7 espectáculos a partir del 6 de noviembre en algunas de sus propiedades en Las Vegas.

“Si bien todavía queda un largo camino en la recuperación de nuestra ciudad, la reintroducción de estos programas es un primer paso importante”, dijo George Kliavkoff, presidente de entretenimiento y deportes de MGM Resorts.

La fase inicial permitirá un máximo de 250 personas, como parte de los lineamientos establecidos por Nevada, además de mantener un distanciamiento de 6 pies entre grupos de hasta 25 invitados.

Los espectáculos que la gente podrá disfrutar a partir del 6 de noviembre son: David Copperfield, Jabbawockeez y Brad Garret en el hotel y casino MGM Grand; Carrot Top y Fantasy en el hotel y casino Luxor, y The Astralian Bee Gees y Thunder From down Under en el hotel y casino Excalibur.