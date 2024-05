Marchessault no ha discutido un nuevo contrato con los Golden Knights

LAS VEGAS— El delantero de Las Vegas Jonathan Marchessault, quien anotó 42 goles, la mayor cantidad de su carrera esta temporada, dijo el martes que no ha hablado con los Golden Knights sobre un nuevo contrato.

Si las partes no llegan a un acuerdo antes del 1 de julio, Marchessault ingresará al mercado abierto como agente libre. Miembro original de los Golden Knights, el extremo de 33 años ganó el Trofeo Conn Smythe el año pasado como MVP de los playoffs de la NHL.

Marchessault firmó un contrato de seis años en enero de 2018 por un valor de 5 millones de dólares al año.

"Aún no tenemos una llamada ni nada", Marschessault antes de participar en la jornada inaugural de la Serie Mundial de Poker. “Dijeron que estaban interesados ​​en ficharme. "Tienen tiempo hasta el 30 de junio aproximadamente".

Los Golden Knights no respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios, pero el gerente general Kelly McCrimmon dijo después de la temporada que valoraba a Marchessault por lo que ha hecho dentro y fuera del hielo.

Marchessault, que estuvo a un gol de empatar el récord de la franquicia en una sola temporada de William Karlsson, es uno de los líderes más vocales del equipo.

"Ciertamente hay una fuerte voluntad de ambas partes de tener discusiones realmente buenas", dijo McCrimmon en ese momento. "Eso es en lo que vamos a trabajar".

No sería sorprendente que Vegas dejara marcharse a Marchessault dado su historial de avanzar rápidamente, como cuando cambió al portero Marc-Andre Fleury a los Chicago Blackhawks en julio de 2021. Los Golden Knights señalaron que podrían seguir adelante cuando adquirieron a Tomas Hertl y Noah Hanifin antes de la fecha límite de cambios y luego le dio a Hanifin un contrato de ocho años por valor de 7,35 millones de dólares anuales.

Además, los Golden Knights tuvieron la oportunidad de volver a contratar a Marchessault el verano pasado.

“Pregunté el verano pasado”, dijo Marchessault. “Dije que preferiría hacerlo en el verano antes de la temporada. Dijeron que no estaban listos para hacer eso, y después no hubo ni una sola charla que haya tenido durante la temporada. No sé. Técnicamente, como organización, has firmado a un jugador por seis años, ¿verdad? Así que tienes los seis años completos y después puedes lidiar con eso, ya veremos”.

Marchessault llevó a los Golden Knights a su primer título de la Copa Stanley el año pasado, sumando 13 goles y 25 puntos en los playoffs. Las esperanzas de Vegas de repetir terminaron cuando los Dallas Stars eliminaron a los Knights en siete juegos en la primera ronda.

Los Stars siguen jugando, liderando a los Edmonton Oilers 2-1 en su final de la Conferencia Oeste al mejor de siete.

"Sigo pensando que Dallas y nosotros éramos los dos mejores equipos del Oeste y que el ganador de esa serie llegaría a la final", dijo Marchessault. “No creo que los otros equipos de la conferencia estuvieran cerca de nuestros dos equipos. "Creo que Dallas llegará a la final y, personalmente, creo que van a ganar".

Marchessault jugó para el entrenador de los Stars, Pete DeBoer, cuando dirigió a los Golden Knights durante dos temporadas y media hasta 2022. Los entrenadores asistentes de Dallas, Steve Spott y Misha Donskov, también han estado en Las Vegas.

Marchessault dijo que le encantaría ver a esos entrenadores “obtener una copa y también a un tipo como Joe Pavelski. Qué gran carrera. Ha hecho de todo menos ganar (el campeonato). Por eso me gustaría verlo ganar una Copa”.