Madre de Las Vegas enfrenta cargos por intentar matar a su hijos en incendio

Una madre de Las Vegas de origen hispano enfrenta cargos por intento de homicidio, provocar daños a y otros más, luego de haber causado un incendio que dejó a varios de sus vecinos temporalmente sin hogar.

Las autoridades revelaron que rescataron a dos niños, de 8 y 12 años, luego de haber acudido a una llamada hecha al 911 hecha por la sospechosa, en donde aseguraba que alguien había atacado a sus hijos.

Los oficiales llegaron al lugar y la sospechosa, que fue identificada por su esposo como Sasharei Elizondo, cerró la puerta a los oficiales, quienes terminaron forzando su entrada al escuchar la alarma contra incendios del departamento.

“Estuvimos muy asustados, más que nada por la explosión”, dijo Miriam Torres, vecina del lugar, quien aseguró que los vidrios de una ventana le cayeron a un oficial; nadie resultó herido.

“No podemos regresar, tal vez dentro de 2 o 3 días”, agregó Torres, quien junto a su familia y vecinos de otros dos apartamentos fueron evacuados durante el incendio y no han podido volver a sus residencia debido a la falta de electricidad y el fuerte olor a humo.

El esposo de Elizondo, quien no quiso hablar frente a las cámaras, dijo a Telemundo Las Vegas entre lágrimas que tiene 20 años con la sospechosa y que no sabe qué fue lo que pasó y que no estaba cuando todo sucedió.

Ahora él solo busca poder recuperar a sus dos hijos, que están bajo custodia del gobierno, además de buscar un nuevo lugar para quedarse debido a que perdió su hogar tras el incendio, que según las autoridades, fue provocado por su esposa.