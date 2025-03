LVMPD: Mujer de Las Vegas contactó a criminal que vio en documental para asesinar a su esposo

LAS VEGAS.-La primera vez que Victoria Goodwin vio a Grant Amato, un recluso en una prisión de Florida, fue en un documental sobre crímenes reales.

Seis meses después se descubriría un supuesto macabro plan para acabar con la vida del esposo de Victoria.

El informe de la Policía Metropolitana de Las Vegas (LVMPD, por sus siglas en inglés) indica que el supuesto plan conspirativo en contra de la humanidad de Aaron Goodwin, moderador del programa "Aventuras Fantasma", data desde prinicipios de octubre de 2024.

Fue gracias a la incautación de un teléfono móvil en la Institución Correccional Okeechobee que se descubrió esta trama de crimen pasional.

"Los detectives explicaron que el 3 de octubre de 2024, funcionarios penitenciarios de la Institución Correccional de Okeechobee confiscaron un teléfono de un tal Grant Amato. Al revisar el contenido del teléfono, los investigadores encontraron mensajes de texto y de Facebook entre Amatao y una mujer, identificada posteriormente como Victoria Goodwin, que parecía estar planeando un asesinato a sueldo", se lee en el reporte de arresto.

CONVERSACIONES Y DISTRACCIÓN

Los detectives descubrieron supuestas conversaciones, vía mensajes de texto y Facebook, entre el criminal condenado y la mujer de Las Vegas, en los que se manifestaban amor mutuo, así como también la idea asesinar al esposo que no aceptaría un divorcio.

El informe indica que la mujer (que se identificaba como Victoria Candie) proporcionó información del hotel en California donde se hospedaría su esposo junto a un compañero.

De hecho, en los mansajes se maneja un presupuesto de $11,515 para pagar a un supuesto asesino a sueldo identificado como LEP "que se encargará de la situación".

En una llamada hecha por el recluso al sujeto LEP, se habla de distraer a la víctima con una llamada telefónica.

ARRESTO

El pasado 6 de marzo de 2025, los investigadores criminales de la Oficina del Inspector General del Departamento Correccional de Florida informaron sobre este complot a la policía de Las Vegas.

Los detectives de Metro interrogaron a Victoria Goodwin, quien admitió haber conocido al recluso Amato a través de un documental sobre crímenes, al tiempo que admitió que la relación con su esposo era "difícil", por lo que su matrimonio atravesaba por problemas.

Sin embargo, la mujer negó la conspiración, por lo que fue confrontada con las álgidas conversaciones que tuvo con el prisionero.

"Negó desear que mataran a su esposo. Describió que a veces fantaseaba con estar en una situación diferente, pero que ya no lo sentía así. También afirmó no recordar haber enviado esos mensajes en particular. Victoria expresó a Amato sus deseos de estar sin Aaron y con Amato, lo cual describió como fantasías o ensoñaciones", se leyó en el reporte de arresto.

Debido a los elementos de convicción proporcionados por los detectives, Victoria Goodwin fue arrestada y acusada de incitación al asesinato. Fue ingresada al Centro de Detención de Condado Clark en espera de su audiciencia preliminar ante un juez.