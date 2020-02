Lo atacan brutalmente en parque de Las Vegas y despierta en el hospital

Un hombre hispano de Las Vegas está denunciando que alguien lo golpeó y asaltó en el estacionamiento de un parque al este del valle, en donde terminó perdiendo hasta su vehículo, y ahora las autoridades buscan por el o los sospechosos.

El incidente se dio en el parque Jaycee, que se ubica en la intersección de Eastern Avenue y St. Louis Avenue, en donde Juan Melvin Zelaya fue golpeado brutalmente, “yo no recuerdo ni cuando me dieron el golpe”, dijo.

Melvin se encontraba dentro de su vehículo en el estacionamiento cuando en cuestión de segundos se convirtió en la víctima de un crimen, “estaba sentado en el carro y tenía el teléfono, lo que sentí fue el golpe y ya no recuerdo nada; hasta que desperté en el hospital”, agregó.

Él despertó en el hospital Sunrise en donde estuvo inconsciente por alrededor de 5 horas, y ahora se pregunta quién lo dejó ahí. “Cuando desperté me dijeron que me dejaron en la entrada del hospital y que no sabían qué estaba pasando”, dijo.

En el hospital tuvo que ser intervenido quirúrgicamente y recibió más de 10 puntadas, y aunque él y su esposa realizaron un reporta a la policía, no han logrado recuperar su vehículo y pertenencias. “El carrito es negro, Toyota Camry negro, las placas del auto son 941K45”, dijo Altagracia Rodríguez, esposa de Marvin.

El o los ladrones lograron robarle al hombre varias herramientas de construcción valoradas en más de $1,500 en total, además de documentos valiosos como el pasaporte. Lo que sorprende a la pareja es que el incidente ocurrió cuando había varios autos en el parque, además de ser un parque muy concurrido.

La policía está investigando el ataque y robo registrado en el estacionamiento del parque y piden que se comuniquen con ellas si se tiene información sobre el incidente.