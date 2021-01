Legisladora de Las Vegas: quienes dicen que es político no tienen idea lo que estar sin aire

La mañana de Navidad, la asambleísta de Las Vegas, Rochelle Nguyen, estaba cocinando jamón en la estufa cuando se dio cuenta de que no podía oler nada.

Tanto Nguyen como su esposo, que trabajan como abogados defensores, se habían sentido mal por algunos días; un fiscal con el que interactuó en la corte le había dicho que dieron positivo. Nguyen se preocupó de inmediato por su padre de 74 años y su suegro de 83 años, quienes viven en un hogar con ella, su esposo y sus dos hijos; posteriormente, todos en el hogar dieron positivo por COVID-19.

Nguyen es uno de los tres legisladores estatales que luchan contra el virus. Ella, el senador estatal Pat Spearman y el asambleísta Howard Watts III han utilizado sus diagnósticos para recordar a las personas que deben comprometerse a usar tapabocas y adherirse a las medidas de prevención de Nevada.

Nguyen dijo que comenzó a sentirse mejor, pero contraer el virus le recordó que hay muchas cosas que no puede controlar. Reafirmó su compromiso de usar una tapabocas y evitar reuniones para prevenir la propagación comunitaria, dijo.

"Le puede pasar a cualquiera; mucha gente no habla de su diagnóstico positivo. La gente se avergüenza porque piensa: 'Oh, no estaba siguiendo los protocolos adecuados'”, dijo la demócrata de 43 años. "Es importante decir que, incluso cuando esté haciendo todo bien, aún puede tener errores y dar positivo".

Spearman, de 65 años, fue hospitalizado la semana pasada por empeoramiento de los síntomas. Ella le dijo al Vegas Review-Journal el jueves que permaneció en el hospital pero que había comenzado a sentirse mejor. "Las personas que dicen que es político no tienen idea de lo que es estar sin aire", dijo.

Watts, de 33 años, dijo que creía que contrajo el virus en una pequeña reunión con amigos fuera de su hogar. Como líder comunitario, ha tratado de dar el ejemplo, cumplir estrictamente las pautas y evitar el contacto con personas ajenas a su hogar; pero no fue perfecto y cree que bajar la guardia lo llevó a dar positivo en la prueba.

Espera que su sinceridad convenza a otros de adherirse a las pautas estatales. "No creo que (conseguir COVID-19) sea algo de lo que avergonzarse; todos deberíamos hacer todo lo posible para no conseguirlo, pero si lo consigues, no significa que hayas fallado. Podemos aprender unos de otros y de nuestras experiencias”, dijo Watts.

Los tres legisladores del área de Las Vegas. La Legislatura está programada para reunirse en Carson City el 1° de febrero para abordar el virus, el presupuesto estatal y otros problemas, pero no ha anunciado ningún plan relacionado con el coronavirus.

Durante el verano, los legisladores se reunieron para dos sesiones especiales de emergencia, durante las cuales una legisladora anónima y su esposo dieron positivo por el virus.

La tasa de positividad de Nevada es actualmente la segunda más alta de Estados Unidos, según un informe del Grupo de Trabajo de la Casa Blanca del 27 de diciembre. Los funcionarios estatales informaron el jueves que la tasa, medida como un promedio móvil de 14 días, fue del 20,7%.

Nguyen dijo que el hecho de que la Legislatura se reúna cada dos años significa que posponer la sesión sería difícil y podría agravar los problemas para los residentes de Nevada.

"Hay muchas vidas en juego en las decisiones y políticas que tomamos en esos 120 días", dijo. "Hacer las cosas prácticamente ralentiza las cosas y tengo algunas preocupaciones de que, cuando tienes una cantidad limitada de tiempo para hacer los negocios del estado cada dos años, la amenaza de COVID será problemática".