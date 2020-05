Lanzan plataforma de beneficios para quienes no aplicaban para desempleo

El Departamento de Empleo, Entrenamiento y Rehabilitación de Nevada (DETR) anunció el lanzamiento de su nueva plataforma para que la gente que normalmente no podía calificar para los beneficios de desempleo ahora lo puedan hacer, debido a la pandemia del coronavirus.

Esta nueva plataforma, conocida como Asistencia Pandémica de Desempleo (PUA, por sus siglas en inglés), es parte del acta CARES, que fue firmada por el congreso de Estados Unidos el pasado 2 de febrero como medida para ayudar a las personas afectadas por los cierres de negocios por el coronavirus.

Se espera que alrededor de 70,000 personas apliquen para el PUA, de acuerdo con Hetaher Korbulic, directora de DETR, por lo que las líneas estarán ocupadas desde el inicio, los trámites y llamadas serán tomados a partir del sábado 16 de mayo.

Korbulic mencionó que las personas deberán usar el teléfono ofrecido para las personas que apliquen para este beneficio, ya que los operadores solo responderán preguntas sobre PUA y no sobre el desempleo regular.

PUA ofrecerá hasta 39 semanas de beneficios con pagos retroactivos desde el 2 de febrero a aquellas personas que califiquen para la asistencia y que no reciben ningún otro tipo de ayuda, de acuerdo con DETR. Al igual que los pagos por desempleo regular, este beneficio se debe hacer semanalmente.

Las personas que califican para este beneficio son los trabajadores por cuenta propia, que buscan trabajo de medio tiempo, que no califican para desempleo regular o que ya no reciben beneficios y se vieron afectados por la pandemia del coronavirus, contratistas, trabajadores independientes y trabajadores que no han trabajado lo suficiente para recibir beneficios de desempleo regular

El coronavirus te ha afectado si cumplir con alguna de las siguientes razones:

Has sido diagnosticado o experimentas síntomas del coronavirus.

Un miembro de tu casa ha sido diagnosticado con COVID-19.

Provees cuidado a familiares que hayan sido diagnosticados con coronavirus.

Tu hijo(s) o dependientes no pueden acudir a sus actividades, lo que afecta tus horarios de trabajo.

No puedes comunicarte con tu lugar de desempleo debido a la orden de quedarse en casa por el coronavirus.

No puedes comunicarte con tu lugar de empleo ya que un médico que recomendó que te autoaislaras por un posible diagnóstico o contacto directo con alguien contagiado.

Estabas programado para iniciar un nuevo trabajo y no contabas con otro empleo o no puedes comunicarte con el empleador debido a la pandemia.

Te has convertido en el soporte de tu hogar debido a que la cabeza de familia murió por coronavirus.

Tuviste que renunciar a tu trabajo debido a un diagnóstico de coronavirus.

Tu trabajo fue cerrado debido a la pandemia del coronavirus

Eres trabajador por cuenta propia, trabajador independiente o has observado una disminución en tu negocio debido al coronavirus, lo que te obligó a suspender operaciones.

De acuerdo con DETR, para poder recibir los beneficios de desempleo para los trabajadores independientes, por cuenta propia y demás afectados, se deben haber agotado las opciones de otro tipo de apoyos económicos.

Los beneficios que ofrecerá PUA serán de $181 por semana como mínimo y $469 por semana como máximo, además de $600 por semana del programa federal conocido como FPUC. Los pagos se iniciarían a dar a partir del 23 de mayo, según Korbulic.

Para poder aplicar por este beneficio se necesita documentos que muestren los ingresos totales del año, preferiblemente papeles de impuestos; Se aceptan formas W-2, declaraciones de impuestos, recibos de pagos, recibos bancarios, recibos o estados de cuenta

¿Quiénes no son elegibles para este beneficio?

Personas que reciben beneficios de desempleo regular.

Si puedes trabajar desde casa sin reducción de salario.

Si estás recibiendo pago por enfermedad o beneficios de ausencia.

Si estas desempleado pero por otras razones no relacionadas con la pandemia.

Si no estabas trabajando en Nevada al momento de quedarte desempleado y no tienes una oferta de buena fe de trabajo en el estado de plata.

Para preguntas frecuentes en español, puedes ingresar al siguiente sitio. DETR recomienda entrar al sitio antes de marcar ya que tus dudas podrían ser respondidas en este lugar.

¿Cómo aplicar por PUA?

Korbulic reveló que la manera más fácil de hacer el trámite es a través de internet, lo que apresurará el proceso para los interesados, además de que permitirá que quienes no cuenten con internet puedan aplicar para el beneficio por teléfono.

Los horarios de atención son de 8 a.m. a las 8 p.m. de lunes a viernes y de 8 a.m. a 12 p.m. los sábados. Para aplicar puedes ingresar a su sitio de internet o llamar al centro de atención PUA al 800-603-9681. Estos servicios estarán disponibles a partir del sábado 16 de mayo.