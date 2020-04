Lanzan ayuda para trabajadores independientes

Esa crisis sanitaria golpea con fuerza al mercado laboral en el país y en tan solo tres semanas, 16 millones de personas en la nación han pedido ayuda por desempleo, pero hay quienes incluso no pueden ni solicitarlo, como contratistas independientes.

Uno de ellos comentó lo difícil que se ha puesto la situación, pero no solo por la crisis que arrastra la pandemia del coronavirus, sino porque muchos de ellos tampoco verán los famosos cheques federales en su correo.

“No tenemos trabajo, ahora mismo estamos detenidos; nosotros no contamos con un seguro médico, tenemos que pagar”, dijo Leonel Brito, un trabajador por cuenta propia. Y es que antes del coronavirus, se ganaba la vida como contratista independiente ofreciendo sus servicios audiovisuales de publicidad en Las Vegas, pero hace un mes, su realidad cambió, “lo que hago para vivir es todo lo que tengo y como no hay nada, no tengo nada” agregó.

Esta es la situación que viven muchos contratistas independientes en Nevada y Las Vegas que no pueden ofrecer sus servicios ante el cierre de negocios no esenciales. Brito no califica para desempleo, pues según las reglas del departamento del trabajo, los ingresos de los trabajadores por cuenta propia no están sujetos a impuestos por desempleo, por lo que no es elegible para tales beneficios.

Pero hay algunas alternativas, y es que bajo el proyecto de ley de estímulo económico creado por el gobierno federal para afrontar la crisis, existe la protección de cheques de pago que ofrece préstamos para cubrir los costos de nómina para las pequeñas empresas.

Según Peter guzmán, de la cámara de comercio latina de Nevada, los contratistas independientes pueden recibir préstamos de ingresos anuales de hasta los últimos años, pero que tienen que llamar primero a su banco.

Además, explica que el contratista debe contar con una declaración de impuestos del año pasado para probar sus ingresos, y que según el programa, el comerciante no tendrá que devolver el pago de ese préstamo siempre y cuando se use para la nómina y otros gastos comerciales.

De acuerdo con el gobierno, los fondos se están distribuyendo poco a poco y dicen que los bancos que cuentan con programas de préstamos de la administración de pequeños negocios, son los primeros en participar.